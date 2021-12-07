Ингредиенты

  • Куриные грудки – 400 г
  • Орешки кедровые – 0.5 стакана (оставьте примерно 2 ст. л. для украшения)
  • Специи – 1 ст. ложка
  • Базилик зеленый – 200 г
  • Лимон – 1 штука (сок и цедра)
  • Масло оливковое – 1/4 стакана
  • Чеснок – 2-3 зубчиков
  • Капустные листья – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Вначале сделайте салатную заправку – соус песто. Смешайте в блендере базилик, чеснок, специи, сок и цедру лимона, а также масло.
  2. Взбейте до образования однородной массы. Отдельно на сухой сковороде обжарьте орехи и добавьте их в полученную ранее смесь.
  3. Помойте куриную грудку, посыпьте солью и специями, полейте маслом.
  4. Заверните все в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
  5. Готовую курицу измельчите на кубики, смешайте с пастой и орехами.
  6. Добавьте еще специй по вкусу.
  7. Выложите массу в предварительно помытые листья капусты. Приятного аппетита!

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