Салат с курицей и орехами depositphotos

Ингредиенты

Куриные грудки – 400 г

Орешки кедровые – 0.5 стакана (оставьте примерно 2 ст. л. для украшения)

Специи – 1 ст. ложка

Базилик зеленый – 200 г

Лимон – 1 штука (сок и цедра)

Масло оливковое – 1/4 стакана

Чеснок – 2-3 зубчиков

Капустные листья – 2 шт.

Способ приготовления:

Вначале сделайте салатную заправку – соус песто. Смешайте в блендере базилик, чеснок, специи, сок и цедру лимона, а также масло. Взбейте до образования однородной массы. Отдельно на сухой сковороде обжарьте орехи и добавьте их в полученную ранее смесь. Помойте куриную грудку, посыпьте солью и специями, полейте маслом. Заверните все в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут. Готовую курицу измельчите на кубики, смешайте с пастой и орехами. Добавьте еще специй по вкусу. Выложите массу в предварительно помытые листья капусты. Приятного аппетита!

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