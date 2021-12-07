Салат с курицей и орехами: незабываемый рецепт
Ингредиенты
- Куриные грудки – 400 г
- Орешки кедровые – 0.5 стакана (оставьте примерно 2 ст. л. для украшения)
- Специи – 1 ст. ложка
- Базилик зеленый – 200 г
- Лимон – 1 штука (сок и цедра)
- Масло оливковое – 1/4 стакана
- Чеснок – 2-3 зубчиков
- Капустные листья – 2 шт.
Способ приготовления:
- Вначале сделайте салатную заправку – соус песто. Смешайте в блендере базилик, чеснок, специи, сок и цедру лимона, а также масло.
- Взбейте до образования однородной массы. Отдельно на сухой сковороде обжарьте орехи и добавьте их в полученную ранее смесь.
- Помойте куриную грудку, посыпьте солью и специями, полейте маслом.
- Заверните все в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
- Готовую курицу измельчите на кубики, смешайте с пастой и орехами.
- Добавьте еще специй по вкусу.
- Выложите массу в предварительно помытые листья капусты. Приятного аппетита!
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