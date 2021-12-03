Вегетарианская лазанья: вкусный шик
Ингредиенты
- Лук - 2 шт
- Растительное масло
- Грибы - 200 г
- Баклажаны - 1 шт
- Цуккини - 1 шт
- Перец болгарский - 2 шт
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Соль и специи - по вкусу
- Шпинат - 150 г
- Томатный соус - 1 ст
- Лазанья - 10 листов
- Рикотта - 1 ст
- Моцарелла - 1 ст
Если вы не съедите всю лазанью сразу, вы можете хранить ее в течении недели в холодильнике или 3 месяца в морозильной камере.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Разогрейте в сковороде растительное масло. Добавьте лук и готовьте около 5 минут. Добавьте грибы и готовьте 5-7 минут, пока грибы не начнут выделять жидкость. Добавьте баклажаны, цуккини и перец, готовьте 3-5 минут.
- Сделайте отверстие по середине сковороды. Добавьте немного масла, чеснок, соль и специи. Помешивайте чеснок, пока он не станет золотистым, примерно 30 секунд, затем смешайте с овощами. Посыпьте сверху шпинат и готовьте 3-5 минут. Снимите сковороду с огня.
- На дно формы выложите томатный соус и распределите по всей поверхности. Положите 5 листов лазаньи. Следующим слоем распределите рикотту, половину овощей, 1 стакан томатного соуса, 1 стакан моцареллы. Накройте 5 листами лазаньи и оставшимся соусом. Рикотту и моцареллу оставьте на потом.
- Накройте блюдо фольгой и запекайте 1 час. Проверьте готовность теста с помощью ножа. Он должен легко проскальзывать между слоями. При необходимости готовьте еще 15 минут. Когда тесто готово, распределите сверху моцареллу и запекайте без фольги 10-15 минут.
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