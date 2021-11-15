Рис с соусом карри и жареным тофу
Ингредиенты
- мука - 2 ст. л
- йогурт - 4 ст. л
- панировочные сухари - 125г
- тофу - 500 г
- масло подсолнечное
- рис - 140г
- огурец - ½ очищенный от кожуры и нарезанный ленточками
- морковь - 1 шт, очищенная от кожуры
- дайкон тонко нарезанный
- рисовый уксус - 2 ст. л
Соус
- масло растительное -2 ч. л
- лук - ½, мелко нарезанный
- морковь - ½ большой, нарезанная
- имбирь - кусок размером с большой палец, натертый на терке
- чеснок - 2 измельченных зубчика
- мука - 1 ½ ст.
- порошок карри - 1 ст. л
- овощной бульон - 500 мл
- соевый соус -1 ст.
- жидкий мед - ½ чайной ложки
Способ приготовления
- Чтобы приготовить соус - разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте лук, морковь и щепотку соли в течение 10 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте имбирь и чеснок и готовьте несколько минут.
- Добавьте муку и порошок карри. Тушите еще 2 минуты, постоянно помешивая.
- Добавьте овощной бульон, продолжайте помешивая, пока не получите однородный соус. Тушите на медленном огне еще 15 минут, пока не загустеет, затем добавьте соевый соус и мед. Когда остынет, взбейте с помощью ручного блендера до однородной массы.
- Разогрейте духовку до 200C. Налейте йогурт в пиалу, в другую высыпьте панировочные сухари смешанные с карри. Сначала обваляйте кусочки тофу в муке, затем тщательно обваляйте йогурт и, наконец, полностью обваляйте в панировочных сухарях.
- Выложите тофу на решетку над противнем и сбрызните маслом. Выпекать 20-25 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
- Рис отправьте в кастрюлю с 280 мл воды и щепоткой соли. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и осторожно варите 10 минут, затем оставьте на пару с закрытой крышкой на 10 минут.
- Выложите огурец, морковь и редис в миску, добавьте рисовый уксус и щепотку соли и хорошо перемешайте.
- Разложите рис по тарелкам и положите сверху тофу, полейте все соусом.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: