Ингредиенты 

  • мука  - 2 ст. л 
  • йогурт  - 4 ст. л
  • панировочные сухари  - 125г
  • тофу  - 500 г
  • масло подсолнечное
  • рис - 140г
  • огурец  - ½ очищенный от кожуры и нарезанный ленточками
  • морковь  - 1 шт, очищенная от кожуры
  • дайкон тонко нарезанный
  • рисовый уксус - 2 ст. л

Соус

  • масло растительное  -2 ч. л
  • лук  - ½, мелко нарезанный
  • морковь - ½ большой, нарезанная
  • имбирь - кусок размером с большой палец, натертый на терке
  • чеснок - 2 измельченных зубчика
  • мука  - 1 ½ ст.
  • порошок карри - 1 ст. л
  • овощной бульон - 500 мл
  • соевый соус -1 ст.
  • жидкий мед - ½ чайной ложки

Способ приготовления

  1. Чтобы приготовить соус - разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте лук, морковь и щепотку соли в течение 10 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте имбирь и чеснок и готовьте несколько минут.
  2. Добавьте муку и порошок карри. Тушите еще 2 минуты, постоянно помешивая. 
  3. Добавьте овощной бульон, продолжайте помешивая, пока не получите однородный соус. Тушите на медленном огне еще 15 минут, пока не загустеет, затем добавьте соевый соус и мед. Когда остынет, взбейте с помощью ручного блендера до однородной массы. 
  4. Разогрейте духовку до 200C. Налейте йогурт в пиалу, в другую высыпьте  панировочные сухари смешанные с карри. Сначала обваляйте кусочки тофу в муке, затем тщательно обваляйте йогурт и, наконец, полностью обваляйте в панировочных сухарях.
  5. Выложите тофу на решетку над противнем и сбрызните маслом. Выпекать 20-25 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
  6. Рис отправьте в кастрюлю с 280 мл воды и щепоткой соли. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и осторожно варите 10 минут, затем оставьте на пару с закрытой крышкой на 10 минут.
  7. Выложите огурец, морковь и редис в миску, добавьте рисовый уксус и щепотку соли и хорошо перемешайте.
  8. Разложите рис по тарелкам и положите сверху тофу, полейте все соусом.

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