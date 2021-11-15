Ингредиенты

мука - 2 ст. л

йогурт - 4 ст. л

панировочные сухари - 125г

тофу - 500 г

масло подсолнечное

рис - 140г

огурец - ½ очищенный от кожуры и нарезанный ленточками

морковь - 1 шт, очищенная от кожуры

дайкон тонко нарезанный

рисовый уксус - 2 ст. л

Соус

масло растительное -2 ч. л

лук - ½, мелко нарезанный

морковь - ½ большой, нарезанная

имбирь - кусок размером с большой палец, натертый на терке

чеснок - 2 измельченных зубчика

мука - 1 ½ ст.

порошок карри - 1 ст. л

овощной бульон - 500 мл

соевый соус -1 ст.

жидкий мед - ½ чайной ложки

Способ приготовления

Чтобы приготовить соус - разогрейте растительное масло на сковороде и поджарьте лук, морковь и щепотку соли в течение 10 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте имбирь и чеснок и готовьте несколько минут. Добавьте муку и порошок карри. Тушите еще 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте овощной бульон, продолжайте помешивая, пока не получите однородный соус. Тушите на медленном огне еще 15 минут, пока не загустеет, затем добавьте соевый соус и мед. Когда остынет, взбейте с помощью ручного блендера до однородной массы. Разогрейте духовку до 200C. Налейте йогурт в пиалу, в другую высыпьте панировочные сухари смешанные с карри. Сначала обваляйте кусочки тофу в муке, затем тщательно обваляйте йогурт и, наконец, полностью обваляйте в панировочных сухарях. Выложите тофу на решетку над противнем и сбрызните маслом. Выпекать 20-25 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки. Рис отправьте в кастрюлю с 280 мл воды и щепоткой соли. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и осторожно варите 10 минут, затем оставьте на пару с закрытой крышкой на 10 минут. Выложите огурец, морковь и редис в миску, добавьте рисовый уксус и щепотку соли и хорошо перемешайте. Разложите рис по тарелкам и положите сверху тофу, полейте все соусом.

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