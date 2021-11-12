Травы и растения, обладающие мочегонным эффектом, называются диуретиками. Именно они выводят из организма лишнюю воду

Такие травы часто входят в состав чаев, и могут иметь хорошие антисептические, противовоспалительные, иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства.

Мочегонные травы:

березовые листья

перечную мяту

расторопша

иван-чай

толокнянка

зверобой

шиповник

плоды клюквы

брусника

фенхель

пижма

мелисса

ромашка

крапива

полевой хвощ

Какие есть противопоказания

Мочегонные травы: как их применять pixabay.com

Несмотря на пользу мочегонных чаев, пить их можно далеко не всем. Отвары трав могут спровоцировать аллергическую реакцию и обладают рядом побочных эффектов, потому такие напитки противопоказаны беременным, гипотоникам и язвенникам.

Чтобы приготовить мочегонный чай нужно залить 1 ч. л. травяной смеси 200 мл кипятка и настоять 10–15 минут.

Аптечные чаи принимают дважды в день по стакану. Один пакетик заваривают в 200 мл кипятка. Не стоит пить мочегонные отвары на ночь, потому что сон будет тревожный. Важно помнить, что мочегонные чаи не обладают мгновенным эффектом. Пить чаи дольше отведенного срока также не стоит, поскольку при длительном употреблении их эффективность снижается.

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