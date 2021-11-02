Cуп фасолевый с рулькой: лучшее блюдо ноября
Ингредиенты
- Фасоль – 1 ст.
- Рулька (копченая) – 500 г
- Охотничьи колбаски – 300 г
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Розмари – веточка
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу.
Способ приготовления
- В кастрюлю наливаем 2 л воды, доводим до кипения и высыпаем фасоль. Варим 10 минут. Снимаем с огня и ставим кастрюлю в сторону на 1,5 ч.
- Лук и морковь очищаем, нарезаем кубиками. Чеснок пропускаем через пресс. Колбаски нарезаем кружочками.
- Снова ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и выкладываем в воду рульку, измельченную морковь, лук. Добавляем чеснок и лавровый лист. Варим 1-1,5 ч.
- Достаем рульку и лавровый лист. Рульку нарезаем кубиками и снова возвращаем в суп.
- Также в суп добавляем охотничьи колбаски, розмарин. Солим по вкусу. И варим еще 10-15 минут.
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