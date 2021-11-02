Ингредиенты

Фасоль – 1 ст.

Рулька (копченая) – 500 г

Охотничьи колбаски – 300 г

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Лавровый лист – 2 шт.

Розмари – веточка

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю наливаем 2 л воды, доводим до кипения и высыпаем фасоль. Варим 10 минут. Снимаем с огня и ставим кастрюлю в сторону на 1,5 ч. Лук и морковь очищаем, нарезаем кубиками. Чеснок пропускаем через пресс. Колбаски нарезаем кружочками. Снова ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и выкладываем в воду рульку, измельченную морковь, лук. Добавляем чеснок и лавровый лист. Варим 1-1,5 ч. Достаем рульку и лавровый лист. Рульку нарезаем кубиками и снова возвращаем в суп. Также в суп добавляем охотничьи колбаски, розмарин. Солим по вкусу. И варим еще 10-15 минут.

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