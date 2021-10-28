Украинская певица подсказала, что можно испечь на 31 октября

Тыквенный пирог на Хэллоуин 2021 от Светланы Тарабаровой instagram.com/tarabarova

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова решила поинтересоваться у своих подписчиков, празднуют ли они Хэллоуин и заодно поделилась рецептом праздничного блюда.

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Рецепт тыквенного пирога от Светланы Тарабаровой

Звезда предложила читателям приготовить на 31 октября выпечку из главного атрибута Хэллоуина — тыквы. На своей странице в Инстаграм Тарабарова опубликовала инструкцию по приготовлению вкуснейшего пирога.

Ингредиенты:

Тыква (очищенная) — 950 г

сахар — 200 г

Масло сливочное — 100 г

мука пшеничная — 150 г

Мука кукурузная (можно манку) — 150 г

Яйцо куриное — 4 шт.

Разрыхлитель теста - 1 пакет

Корица — 1 ч. л.

Щепотка соли

Сахарная пудра

Семена тыквенные — 2 ст. л.

Кунжут

Способ приготовления:

1. Тыкву отварить или протушить на медленном огне. Пропустить в блендере вместе с тыквенными семенами.

2. Сахар взбить с яйцами. Растопить масло, охладить и добавить в яйца, а также всыпать корицу. Всё хорошо перемешать.

3. Смешать пшеничную и кукурузную муку. Добавить разрыхлитель, щепотку соли. Мучную массу смешать с яичной, хорошо перемешать. Добавить тыквенное пюре. Еще раз все перемешать.

4. Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 180°С. Выпекать в течение 45 минут.

5. Как только пирог остынет, посыпать сахарной пудрой и семенами кунжута.

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