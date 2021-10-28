Тыквенный пирог на Хэллоуин 2021 от Светланы Тарабаровой
Украинская певица подсказала, что можно испечь на 31 октября
Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова решила поинтересоваться у своих подписчиков, празднуют ли они Хэллоуин и заодно поделилась рецептом праздничного блюда.
Читайте также: Парные образы на Хэллоуин: ТОП-7 примеров от звездных мам и их дочекЗвезда предложила читателям приготовить на 31 октября выпечку из главного атрибута Хэллоуина — тыквы. На своей странице в Инстаграм Тарабарова опубликовала инструкцию по приготовлению вкуснейшего пирога.
Рецепт тыквенного пирога от Светланы Тарабаровой
Ингредиенты:
- Тыква (очищенная) — 950 г
- сахар — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- мука пшеничная — 150 г
- Мука кукурузная (можно манку) — 150 г
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Разрыхлитель теста - 1 пакет
- Корица — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Сахарная пудра
- Семена тыквенные — 2 ст. л.
- Кунжут
Способ приготовления:
- 1. Тыкву отварить или протушить на медленном огне. Пропустить в блендере вместе с тыквенными семенами.
- 2. Сахар взбить с яйцами. Растопить масло, охладить и добавить в яйца, а также всыпать корицу. Всё хорошо перемешать.
- 3. Смешать пшеничную и кукурузную муку. Добавить разрыхлитель, щепотку соли. Мучную массу смешать с яичной, хорошо перемешать. Добавить тыквенное пюре. Еще раз все перемешать.
- 4. Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 180°С. Выпекать в течение 45 минут.
- 5. Как только пирог остынет, посыпать сахарной пудрой и семенами кунжута.
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