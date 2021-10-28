Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова решила поинтересоваться у своих подписчиков, празднуют ли они Хэллоуин и заодно поделилась рецептом праздничного блюда. 

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Звезда предложила читателям приготовить на 31 октября выпечку из главного атрибута Хэллоуина — тыквы. На своей странице в Инстаграм Тарабарова опубликовала инструкцию по приготовлению вкуснейшего пирога.

Рецепт тыквенного пирога от Светланы Тарабаровой

Ингредиенты:

  • Тыква (очищенная) — 950 г
  • сахар — 200 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • мука пшеничная — 150 г
  • Мука кукурузная (можно манку) — 150 г
  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Разрыхлитель теста - 1 пакет
  • Корица — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра
  • Семена тыквенные — 2 ст. л.
  • Кунжут

Способ приготовления:

  • 1. Тыкву отварить или протушить на медленном огне. Пропустить в блендере вместе с тыквенными семенами.
  • 2. Сахар взбить с яйцами. Растопить масло, охладить и добавить в яйца, а также всыпать корицу. Всё хорошо перемешать.
  • 3. Смешать пшеничную и кукурузную муку. Добавить разрыхлитель, щепотку соли. Мучную массу смешать с яичной, хорошо перемешать. Добавить тыквенное пюре. Еще раз все перемешать.
  • 4. Выложить тесто в смазанную маслом форму. Отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 180°С. Выпекать в течение 45 минут.
  • 5. Как только пирог остынет, посыпать сахарной пудрой и семенами кунжута.

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