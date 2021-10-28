Печенье на Хэллоуин
Вкусное и простое в приготовление печенье, которое вы можете украсить глазурью и порадовать своих крошек, ну или себя
Ингредиенты
- Мука - 2 стакана
- Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
- Соль - 1 щепотка
- Сахар - 1 стакан
- Яйцо - 2 шт.
- Ванильный экстракт - 1 ч.л.
- Масло сливочное - 200 гр
Способ приготовления
- В большой миске перемешать муку, разрыхлитель и соль.
- Электрическим миксером взбить сливочное масло и сахар, затем добавить яйца и ваниль.
- Взбивая миксером на низкой скорости, постепенно добавить мучную смесь. Замесить тесто и разделить его пополам.
- Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
- Разогреть духовку до 160 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой. Раскатать один кусок теста между двумя листами пергамента.
- Вырезать печенье с помощью формочек. Переложить на противень. Повторить с оставшимся тестом.
- Выпекать, пока края печенья не подрумянятся, от 10 до 18 минут (в зависимости от размера). Остудить полностью на решетках.
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