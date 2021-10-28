Ингредиенты

  • Мука - 2 стакана
  • Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Сахар - 1 стакан
  • Яйцо - 2 шт.
  • Ванильный экстракт - 1 ч.л.
  • Масло сливочное - 200 гр

Способ приготовления

  1. В большой миске перемешать муку, разрыхлитель и соль.
  2. Электрическим миксером взбить сливочное масло и сахар, затем добавить яйца и ваниль.
  3. Взбивая миксером на низкой скорости, постепенно добавить мучную смесь. Замесить тесто и разделить его пополам.
  4. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса. 
  5. Разогреть духовку до 160 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой. Раскатать один кусок теста между двумя листами пергамента.
  6. Вырезать печенье с помощью формочек. Переложить на противень. Повторить с оставшимся тестом.
  7. Выпекать, пока края печенья не подрумянятся, от 10 до 18 минут (в зависимости от размера). Остудить полностью на решетках.

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