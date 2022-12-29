Спекуляциус – традиционное пряное и хрустящее печенье, которое выпекали к зимним праздникам в разных странах Европы. Печенье очень простое в приготовлении - в духовке оно проведет не более 15 минут

Спекулос или спекюлос с французского spéculoos, также спекулас от нидерладского speculaas, шпекуляциус от немецкого spekulatius — пряное хрустящее печенье родом из Бельгии и Нидерландов. Печенье распространено также в Германии и Дании, где его традиционно пекут к Рождеству. В Бельгии и Нидерландах спекулос первоначально пекли ко дню Святого Николая. Печенье это один из главных символов зимних праздников. Его продают в больших коробках и часто дарят детям для украшения елки. Для приготовления этого печенья традиционно использовали деревянные штампы.

Ингредиенты

Пшеничная мука – 500 г

Разрыхлитель – 2 ч.л

Сахар – 250 г

Ванильный сахар – ½ ч.л

Кардамон – на кончике ножа

Молотая гвоздика – на кончике ножа

Корица – 1 ч.л.

Сливочное масло – 200 г

Яйцо куриное – 2 шт

Орехи – 100 г

Способ приготовления