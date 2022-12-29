Спекулос или спекюлос с французского spéculoos, также спекулас от нидерладского speculaas, шпекуляциус от немецкого spekulatius — пряное хрустящее печенье родом из Бельгии и Нидерландов. Печенье распространено также в Германии и Дании, где его традиционно пекут к Рождеству. В Бельгии и Нидерландах спекулос первоначально пекли ко дню Святого Николая. Печенье это один из главных символов зимних праздников. Его продают в больших коробках и часто дарят детям для украшения елки. Для приготовления этого печенья традиционно использовали деревянные штампы.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука – 500 г
  • Разрыхлитель – 2 ч.л
  • Сахар – 250 г
  • Ванильный сахар – ½ ч.л
  • Кардамон – на кончике ножа
  • Молотая гвоздика – на кончике ножа
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйцо куриное – 2 шт
  • Орехи – 100 г

Способ приготовления

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте.
  2. Добавьте сахар и ваниль, пряности и яйца.
  3. Замесите густое тесто добавив часть муки.
  4. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками.
  5. Посыпьте измельченными орехами.
  6. Выложите масло с орехами на муку и замесите гладкое тесто.
  7. Чтобы тесто не липло – отправьте его в холодильник на полчаса.
  8. Тесто тонко раскатайте и на присыпанной мукой поверхности вырезайте фигурки.
  9. Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смазанный предварительно маслом.
  10. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180-200 градусов.
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