Спекуляциус: пряное печенье к зимним праздникам
Спекуляциус – традиционное пряное и хрустящее печенье, которое выпекали к зимним праздникам в разных странах Европы. Печенье очень простое в приготовлении - в духовке оно проведет не более 15 минут
Спекулос или спекюлос с французского spéculoos, также спекулас от нидерладского speculaas, шпекуляциус от немецкого spekulatius — пряное хрустящее печенье родом из Бельгии и Нидерландов. Печенье распространено также в Германии и Дании, где его традиционно пекут к Рождеству. В Бельгии и Нидерландах спекулос первоначально пекли ко дню Святого Николая. Печенье это один из главных символов зимних праздников. Его продают в больших коробках и часто дарят детям для украшения елки. Для приготовления этого печенья традиционно использовали деревянные штампы.
Ингредиенты
- Пшеничная мука – 500 г
- Разрыхлитель – 2 ч.л
- Сахар – 250 г
- Ванильный сахар – ½ ч.л
- Кардамон – на кончике ножа
- Молотая гвоздика – на кончике ножа
- Корица – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 200 г
- Яйцо куриное – 2 шт
- Орехи – 100 г
Способ приготовления
- Смешайте муку с разрыхлителем и просейте.
- Добавьте сахар и ваниль, пряности и яйца.
- Замесите густое тесто добавив часть муки.
- Холодное сливочное масло нарежьте кубиками.
- Посыпьте измельченными орехами.
- Выложите масло с орехами на муку и замесите гладкое тесто.
- Чтобы тесто не липло – отправьте его в холодильник на полчаса.
- Тесто тонко раскатайте и на присыпанной мукой поверхности вырезайте фигурки.
- Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смазанный предварительно маслом.
- Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180-200 градусов.