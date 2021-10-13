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Творожные панкейки с яблоком по рецепту Эктора Хименес-Браво instagram.com/hectorjimenezbravo

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Известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом творожных панкейков с яблоком. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видео, в котором рассказал, как правильно и быстро приготовить вкуснейший завтрак.

Рецепт творожных панкейков с яблоком от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты для вкуснейшего десерта:

Творог – 200 гр

Мука – 70 гр

Яйцо – 2 шт

Соль.

Сахар – 2 ст.л

Сода – 0,5 ч.л

Яблоко – 1 шт

Способ приготовления сладкого завтрака:

Нарезаем яблоко кольцами, вырезаем серединку, как на видео.

Творог нужно размять вилкой, а если остаются комочки перетереть через сито.

Смешиваем все для панкейков до однородного состояния.

Выкладываем на сковороду – слой теста + яблоко. Жарим до готовности с двух сторон.

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