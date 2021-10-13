Творожные панкейки с яблоком по рецепту Эктора Хименес-Браво
Узнайте, как приготовить пышные налистники с яблоком
Читайте также: Американское печенье по рецепту Эктора Хименес-БравоИзвестный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом творожных панкейков с яблоком. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видео, в котором рассказал, как правильно и быстро приготовить вкуснейший завтрак.
Рецепт творожных панкейков с яблоком от Эктора Хименес-Браво
Ингредиенты для вкуснейшего десерта:
- Творог – 200 гр
- Мука – 70 гр
- Яйцо – 2 шт
- Соль.
- Сахар – 2 ст.л
- Сода – 0,5 ч.л
- Яблоко – 1 шт
Способ приготовления сладкого завтрака:
Нарезаем яблоко кольцами, вырезаем серединку, как на видео.
Творог нужно размять вилкой, а если остаются комочки перетереть через сито.
Смешиваем все для панкейков до однородного состояния.
Выкладываем на сковороду – слой теста + яблоко. Жарим до готовности с двух сторон.
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