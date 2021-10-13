Актриса поделилась романтическим фото

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Украинская актриса и участница «Женского Квартала» Ирина Сопонару впервые показала своего нового возлюбленного. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала совместное фото с новым парнем по имени Рис.

Отметим, что год назад Ирина встречалась с британцем и спустя год решила поделиться с поклонниками радостной новостью, что ее сердце занято другим парнем, тоже из Великобритании.

На кадре влюбленные обнимаются, а сама актриса сидит у возлюбленного на руках. За несколько часов фото набрало 12 тысяч лайков и полсотни лестных комментариев:

«Очень красивая пара», «Красивые», «Крутая пара», «Вы хорошо смотрится вместе», «Супер выглядите».

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