Участница «Женского Квартала» показала своего нового бойфренда: фото
Актриса поделилась романтическим фото
Читайте также: Звезда “Однажды под Полтавой” Ирина Сопонару показала фото в бикиниУкраинская актриса и участница «Женского Квартала» Ирина Сопонару впервые показала своего нового возлюбленного. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала совместное фото с новым парнем по имени Рис.
Отметим, что год назад Ирина встречалась с британцем и спустя год решила поделиться с поклонниками радостной новостью, что ее сердце занято другим парнем, тоже из Великобритании.
На кадре влюбленные обнимаются, а сама актриса сидит у возлюбленного на руках. За несколько часов фото набрало 12 тысяч лайков и полсотни лестных комментариев:
«Очень красивая пара», «Красивые», «Крутая пара», «Вы хорошо смотрится вместе», «Супер выглядите».
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