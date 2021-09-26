Ivona составила для вас подборку классных блюд из баклажанов

Лазанья

Это вариация традиционного итальянского блюда, где баклажаны заменяют тесто.

Ингредиенты:

800 г баклажанов

500 г фарша из говядины

500 г густой томатной пасты

100 г моцареллы

100 г пармезана

100 г панировочных сухарей

2 яйца

2 столовые ложки воды

3 столовые ложки оливкового масла

соль и чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Читайте также: Нежелательное сочетание: с чем не стоит употреблять грибы Баклажаны чистим и нарезаем кружками толщиной около полутора сантиметров. В миске взбиваем яйца с двумя столовыми ложками воды. В отдельной посуде смешиваем тёртый пармезан, панировочные сухари, соль и перец. Обмакиваем каждый кружок баклажана сначала во взбитые яйца, а затем в смесь сухарей и сыра. Выкладываем баклажаны на противень, смазанный оливковым маслом. Разогреваем духовку до 180 °С и отправляем туда баклажаны на 20–25 минут, пока овощи не приобретут равномерную золотистую корочку. В это время обжариваем на оливковом масле фарш (при желании его можно посолить и поперчить). Примерно через 10 минут добавляем к фаршу томатную пасту. Доводим смесь до кипения и снимаем с огня. В форму для запекания выкладываем часть баклажанов, затем покрываем их томатно-мясным соусом, посыпаем 50 граммами моцареллы и сверху вновь укладываем баклажаны. Если форма небольшая, а начинки много, можно сделать несколько слоёв. Сверху посыпаем оставшейся моцареллой и отправляем в духовку (200 °С) на 10–15 минут (сыр должен расплавиться).

Лазанья из баклажанов Pinterest

Лодочки

Для этого блюда можно использовать практически любую начинку: мясную, куриную, овощную. Но особо нежный вкус получается, когда начиняешь баклажаны рыбой.

Ингредиенты:

3 небольших баклажана

400 г филе кеты или другой морской рыбы на ваш вкус

100 г твёрдого сыра

100 г сливочного масла

2 помидора

1 луковица

соль и зелень по вкусу

Приготовление:

У баклажанов отрезаем плодоножки и разрезаем баклажаны вдоль, чтобы получились «лодочки» (3 баклажана = 6 лодочек). Кожицу не снимайте — она сохранит форму овощей и вид блюда. Рыбу и помидоры нарезаем небольшими кубиками, при желании с томатов можно предварительно снять кожицу. Лук мелко режем. Читайте также: Рассказываем, как правильно чистить грибы Лодочки из баклажанов выкладываем на противень, смазанный маслом. Внутрь каждой из них накладываем рыбу, помидоры, лук и чуть-чуть сливочного масла. Солим, перчим и посыпаем зеленью на свой вкус. Затем каждую порцию посыпаем тёртым сыром. Отправляем баклажаны в хорошо прогретую духовку на 30–50 минут. Есть это блюдо можно ложкой, соскребая мякоть со стенок баклажана.

Лодочки из баклажанов Pinterest

Салат из гриль-баклажанов

Этот несложный салат можно сделать на природе. Он станет отличным дополнением к шашлыку и другим мясным блюдам, приготовленным на гриле.

Ингредиенты:

1 крупный баклажан

1 фиолетовая луковица

1 авокадо

1 лимон

рапсовое и оливковое масло

1 столовая ложка красного винного уксуса

1 чайная ложка дижонской горчицы

мёд

орегано и петрушка

соль и чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Баклажаны нарезаем кружками толщиной около 2,5 сантиметра. Лук чистим и нарезаем крупными кольцами. Сбрызгиваем эти овощи рапсовым маслом и готовим на гриле до мягкости. Когда баклажаны и лук немного остынут, нарезаем их, а также очищенный авокадо крупными кубиками. В отдельной миске готовим заправку. Смешиваем красный винный уксус, горчицу и измельчённый орегано. Добавляем жидкий мёд и оливковое масло. Даём смеси немного настояться, а затем заправляем ею салат. Солим, перчим, украшаем дольками лимона и веточками петрушки.

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