ТОП-3 рецепта блюд из баклажанов
Ivona составила для вас подборку классных блюд из баклажанов
Лазанья
Это вариация традиционного итальянского блюда, где баклажаны заменяют тесто.
Ингредиенты:
- 800 г баклажанов
- 500 г фарша из говядины
- 500 г густой томатной пасты
- 100 г моцареллы
- 100 г пармезана
- 100 г панировочных сухарей
- 2 яйца
- 2 столовые ложки воды
- 3 столовые ложки оливкового масла
- соль и чёрный молотый перец по вкусу
Приготовление:
Читайте также: Нежелательное сочетание: с чем не стоит употреблять грибыБаклажаны чистим и нарезаем кружками толщиной около полутора сантиметров. В миске взбиваем яйца с двумя столовыми ложками воды. В отдельной посуде смешиваем тёртый пармезан, панировочные сухари, соль и перец. Обмакиваем каждый кружок баклажана сначала во взбитые яйца, а затем в смесь сухарей и сыра. Выкладываем баклажаны на противень, смазанный оливковым маслом. Разогреваем духовку до 180 °С и отправляем туда баклажаны на 20–25 минут, пока овощи не приобретут равномерную золотистую корочку.
- В это время обжариваем на оливковом масле фарш (при желании его можно посолить и поперчить). Примерно через 10 минут добавляем к фаршу томатную пасту. Доводим смесь до кипения и снимаем с огня.
- В форму для запекания выкладываем часть баклажанов, затем покрываем их томатно-мясным соусом, посыпаем 50 граммами моцареллы и сверху вновь укладываем баклажаны. Если форма небольшая, а начинки много, можно сделать несколько слоёв. Сверху посыпаем оставшейся моцареллой и отправляем в духовку (200 °С) на 10–15 минут (сыр должен расплавиться).
Лодочки
Для этого блюда можно использовать практически любую начинку: мясную, куриную, овощную. Но особо нежный вкус получается, когда начиняешь баклажаны рыбой.
Ингредиенты:
- 3 небольших баклажана
- 400 г филе кеты или другой морской рыбы на ваш вкус
- 100 г твёрдого сыра
- 100 г сливочного масла
- 2 помидора
- 1 луковица
- соль и зелень по вкусу
Приготовление:
- У баклажанов отрезаем плодоножки и разрезаем баклажаны вдоль, чтобы получились «лодочки» (3 баклажана = 6 лодочек). Кожицу не снимайте — она сохранит форму овощей и вид блюда. Рыбу и помидоры нарезаем небольшими кубиками, при желании с томатов можно предварительно снять кожицу. Лук мелко режем.
Читайте также: Рассказываем, как правильно чистить грибыЛодочки из баклажанов выкладываем на противень, смазанный маслом. Внутрь каждой из них накладываем рыбу, помидоры, лук и чуть-чуть сливочного масла. Солим, перчим и посыпаем зеленью на свой вкус. Затем каждую порцию посыпаем тёртым сыром. Отправляем баклажаны в хорошо прогретую духовку на 30–50 минут. Есть это блюдо можно ложкой, соскребая мякоть со стенок баклажана.
Салат из гриль-баклажанов
Этот несложный салат можно сделать на природе. Он станет отличным дополнением к шашлыку и другим мясным блюдам, приготовленным на гриле.
Ингредиенты:
- 1 крупный баклажан
- 1 фиолетовая луковица
- 1 авокадо
- 1 лимон
- рапсовое и оливковое масло
- 1 столовая ложка красного винного уксуса
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- мёд
- орегано и петрушка
- соль и чёрный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Баклажаны нарезаем кружками толщиной около 2,5 сантиметра. Лук чистим и нарезаем крупными кольцами. Сбрызгиваем эти овощи рапсовым маслом и готовим на гриле до мягкости. Когда баклажаны и лук немного остынут, нарезаем их, а также очищенный авокадо крупными кубиками.
- В отдельной миске готовим заправку. Смешиваем красный винный уксус, горчицу и измельчённый орегано. Добавляем жидкий мёд и оливковое масло. Даём смеси немного настояться, а затем заправляем ею салат. Солим, перчим, украшаем дольками лимона и веточками петрушки.
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