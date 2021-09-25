Грибной суп-пюре из шампиньонов
Приготовьте такой суп на обед и порадуйте своих близких изысканным блюдом
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 300 грамм
- Картофель — 500 грамм
- Лук — 200 грамм
- Сливки 15-20 % — 500 грамм
- Растительное масло — 2-3 ст. ложек
- Соль — 1 чайная ложка (половина используется при варке картофеля)
- Черный молотый перец — 2-3 щепотки (по вкусу)
Приготовление:
- Чистим картошку, моем и нарезаем не слишком крупно. Заливаем водой так, чтобы она слегка покрывала картофель, солим и ставим варить.
- Лук чистим, мелко нарезаем и жарим на растительном масле.
- Пока поджаривается лук, займемся грибами. Чистим их, моем и нарезаем.
- Отправляем грибы к луку, солим, перчим и поджариваем до тех пор, пока они не станут слегка покрываться золотистой корочкой.
- Готовые грибы измельчаем блендером.
Читайте также: Рассказываем, как правильно чистить грибыСливаем немного воды из уже сварившегося картофеля, добавляем к нему измельченную массу из лука и грибов. Вливаем сливки и подключаем к работе блендер. Измельчаем им суп до того состояния, которое вам больше всего по вкусу — можно в однородное пюре, можно остановиться, когда еще ощущаются небольшие комочки грибов и картофеля. Ставим суп опять на плиту и доводим до кипения ( не даем кипеть!!!). Пробуем и доводим до вкуса.
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