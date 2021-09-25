Ингредиенты:

  • Шампиньоны  — 300 грамм
  • Картофель  — 500 грамм
  • Лук  — 200 грамм
  • Сливки 15-20 %  — 500 грамм
  • Растительное масло  — 2-3 ст. ложек
  • Соль  — 1 чайная ложка (половина используется при варке картофеля)
  • Черный молотый перец  — 2-3 щепотки (по вкусу) 

Приготовление:

  1. Чистим картошку, моем и нарезаем не слишком крупно. Заливаем водой так, чтобы она слегка покрывала картофель, солим и ставим варить.
  2. Лук чистим, мелко нарезаем и жарим на растительном масле.
  3. Пока поджаривается лук, займемся грибами. Чистим их, моем и нарезаем.
  4. Отправляем грибы к луку, солим, перчим и поджариваем до тех пор, пока они не станут слегка покрываться золотистой корочкой. 
  5. Готовые грибы измельчаем блендером. 

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    Сливаем немного воды из уже сварившегося картофеля, добавляем к нему измельченную массу из лука и грибов. Вливаем сливки и подключаем к работе блендер. Измельчаем им суп до того состояния, которое вам больше всего по вкусу — можно в однородное пюре, можно остановиться, когда еще ощущаются небольшие комочки грибов и картофеля. Ставим суп опять на плиту и доводим до кипения ( не даем кипеть!!!). Пробуем и доводим до вкуса.

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