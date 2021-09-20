Ингредиенты

  • Кабачок - 2 шт
  • Грибы - 200 гр
  • Помидор - 3 шт
  • Сыр - 100 гр
  • Лук-порей
  • Сливки - 100 мл
  • Плавленый сырок - 2 ст.л
  • Майонез - 3 ст.л
  • Горчица - 1 ч.л

Способ приготовления

  1. Кабачки режем средними кусочками, солим и складываем в емкость для запекания. 
  2. Грибы немного обжариваем, выкладываем на кабачки, сверху нарезанный полукольцами лук-порей, порезанные помидоры и зелень.
  3. Засыпаем все тертым сыром. 
  4. Теперь делаем соус: к  пакетику сливок добавляем плавленый сыр, майонез и зернистую горчицу.
  5. Все хорошо перемешиваем, заливаем кабачки и отправляем в духовку до готовности.

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