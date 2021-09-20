Секреты балканской кухни: грибы с кабачками

Запеченные грибы с кабачками в сырном соусе - это палочка-выручалочка для работающей женщины. Всего 30 минут, минимум усилий и вот ароматное блюдо балканской кухни у вас на столе!

Грибы с кабачками под сырным соусом