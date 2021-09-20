Секреты балканской кухни: грибы с кабачками
Запеченные грибы с кабачками в сырном соусе - это палочка-выручалочка для работающей женщины. Всего 30 минут, минимум усилий и вот ароматное блюдо балканской кухни у вас на столе!
Ингредиенты
- Кабачок - 2 шт
- Грибы - 200 гр
- Помидор - 3 шт
- Сыр - 100 гр
- Лук-порей
- Сливки - 100 мл
- Плавленый сырок - 2 ст.л
- Майонез - 3 ст.л
- Горчица - 1 ч.л
Способ приготовления
- Кабачки режем средними кусочками, солим и складываем в емкость для запекания.
- Грибы немного обжариваем, выкладываем на кабачки, сверху нарезанный полукольцами лук-порей, порезанные помидоры и зелень.
- Засыпаем все тертым сыром.
- Теперь делаем соус: к пакетику сливок добавляем плавленый сыр, майонез и зернистую горчицу.
- Все хорошо перемешиваем, заливаем кабачки и отправляем в духовку до готовности.
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