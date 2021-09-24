Придумывая очередное блюдо, следует помнить, что грибы тяжелый для организма продукт и по этой причине нужно соблюдать некоторые правила их сочетания с другими продуктами

Грибы могут хорошо сочетаться с белками, углеводами и жирами. Кстати, белков в грибах содержится только 2,6%, а количество углеводов и жиров практически сведено на нет, большую часть грибов составляет вода.

Кому нельзя есть грибы

Поскольку грибы тяжело перевариваются, есть определенные группы людей, которым вообще нельзя употреблять в пищу этот продукт.

В первую очередь это касается людей, страдающих заболеваниями ЖКТ, печени и почек.

Как сочетать грибы с продуктами

Грибы и овощи

Также грибы нежелательны беременным женщинам и запрещены маленьким детям по той причине, что нужных ферментов для переваривания тяжелой пищи у них не хватает.

Лучше всего подавать грибы с зеленью и другими овощами в обработанном виде (морковь, лук, картофель, стручковая фасоль, кабачки, баклажаны, капуста). Стоит избегать тяжелых для организма бобовых – фасоли, гороха. Диетологи не советуют употреблять одновременно грибы со свежими помидорами и огурцами, капустой.

Грибы и мясо, птица

Удачное сочетание. Грибы часто готовят вместе с курицей, свининой или говядиной в тушенном или жареном виде. Это касается как лесных грибов, так и культивированных. Для блюда следует учитывать сочетание вкуса грибов с вкусом того или иного мяса.

C чем не стоит употреблять грибы pinterest.com

Грибы и молочные продукты

При приготовлении грибов часто используют разные молочные продукты. Грибы тушат со сливками, подают в салатах с майонезом или сметаной, запекают под сыром и готовят сливочно-грибные соусы.

Единственное, чего стоит избегать, касается использования грибов в молочных супах.

Грибы и алкоголь

Закусывать крепкий алкоголь грибами можно и нужно, вот только солеными или маринованными. Грибы абсорбируют сивушные масла в алкоголе, соль же задерживает влагу в организме и борется с обезвоживанием. Безусловно, нельзя утверждать, что это принесет много пользы. Позволительно употребить немного вина или пива с легкими грибными закусками.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: