Ингредиенты

  • Сыр Филадельфия - 240 г
  • Сахар - 1/2 ст.
  • Тыква - 1 ст.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Ваниль - 1 ч.л.
  • Корица - 1/2 ч.л.
  • Имбирь - 1/2 ч.л.
  • Шоколад - 50 г
  • Масло растительное - 1 ст.л.
  • Слоеное тесто - 2 листа

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Из теста вырежьте 14 кружков. Выложите в смазанные маслом формы для маффинов. Поверхность каждой выпечки смажьте яичным белком. 
  2. Смешайте сыр, сахар, тертую тыкву, 2 яйца,  имбирь, корицу. Выложите смесь в формочки. Выпекайте 12-15 минут.  
  3. Для глазури растопите шоколад в микроволновой печи на средней мощности. Каждые 30 секунд открывайте и помешивайте. Добавьте немного растительного масла.  
  4. Нарисуйте шоколадной глазурью паутинку на каждой тыковке и можно подавать. 

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