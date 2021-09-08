Тарталетки из тыквы: очень вкусно
Вкусно, полезно и просто. Если не знаете как применить тыкву - попробуйте приготовить тарталетки!
Ингредиенты
- Сыр Филадельфия - 240 г
- Сахар - 1/2 ст.
- Тыква - 1 ст.
- Яйцо - 3 шт.
- Ваниль - 1 ч.л.
- Корица - 1/2 ч.л.
- Имбирь - 1/2 ч.л.
- Шоколад - 50 г
- Масло растительное - 1 ст.л.
- Слоеное тесто - 2 листа
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Из теста вырежьте 14 кружков. Выложите в смазанные маслом формы для маффинов. Поверхность каждой выпечки смажьте яичным белком.
- Смешайте сыр, сахар, тертую тыкву, 2 яйца, имбирь, корицу. Выложите смесь в формочки. Выпекайте 12-15 минут.
- Для глазури растопите шоколад в микроволновой печи на средней мощности. Каждые 30 секунд открывайте и помешивайте. Добавьте немного растительного масла.
- Нарисуйте шоколадной глазурью паутинку на каждой тыковке и можно подавать.
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