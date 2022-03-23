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Постный салат с грибами, свёклой и соево-медовой заправкой shutterrstock.com

Ингредиенты:

2 свёклы

500 г шампиньонов

1–2 моркови

1 пучок зелёного лука

несколько веточек укропа

несколько столовых ложек растительного масла

3 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. мёда

1 ст. л. лимонного сока

горсть кунжута

молотый чёрный перец — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление:

Отварите свёклу и морковь до мягкости. Нарежьте грибы крупными кусочками и выложите в разогретую сковороду с маслом. Обжарьте их до золотистого цвета, приправьте солью и перцем. Очистите остывшие свёклу и морковь, нарезав крупными кубиками. Добавьте рубленый лук, укроп и остывшие грибы. Соедините мёд и 1–2 столовые ложки масла. Влейте лимонный сок и соевый соус, тщательно перемешайте, оставив на 5 минут. Заправьте салат получившейся смесью и посыпьте сверху кунжутом.

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