Постный салат с грибами, свеклой и соево-медовой заправкой
Разнообразьте свое постное меню вкуснейшим салатом
Ингредиенты:
- 2 свёклы
- 500 г шампиньонов
- 1–2 моркови
- 1 пучок зелёного лука
- несколько веточек укропа
- несколько столовых ложек растительного масла
- 3 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. мёда
- 1 ст. л. лимонного сока
- горсть кунжута
- молотый чёрный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварите свёклу и морковь до мягкости. Нарежьте грибы крупными кусочками и выложите в разогретую сковороду с маслом. Обжарьте их до золотистого цвета, приправьте солью и перцем.
- Очистите остывшие свёклу и морковь, нарезав крупными кубиками.
- Добавьте рубленый лук, укроп и остывшие грибы.
- Соедините мёд и 1–2 столовые ложки масла. Влейте лимонный сок и соевый соус, тщательно перемешайте, оставив на 5 минут. Заправьте салат получившейся смесью и посыпьте сверху кунжутом.
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