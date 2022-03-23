Ингредиенты:

  • 2 свёклы
  • 500 г шампиньонов
  • 1–2 моркови
  • 1 пучок зелёного лука
  • несколько веточек укропа
  • несколько столовых ложек растительного масла
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • горсть кунжута
  • молотый чёрный перец — по вкусу
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите свёклу и морковь до мягкости. Нарежьте грибы крупными кусочками и выложите в разогретую сковороду с маслом. Обжарьте их до золотистого цвета, приправьте солью и перцем.
  2. Очистите остывшие свёклу и морковь, нарезав крупными кубиками.
  3. Добавьте рубленый лук, укроп и остывшие грибы.
  4. Соедините мёд и 1–2 столовые ложки масла. Влейте лимонный сок и соевый соус, тщательно перемешайте, оставив на 5 минут. Заправьте салат получившейся смесью и посыпьте сверху кунжутом.

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