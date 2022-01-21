Ежедневный астрологический прогноз от Ivona

Гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков зодиака freepik.com

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Овен

На сегодня Овнам стоит запланировать поход к стоматологу на профилактический осмотр, чтобы избежать серьезных проблем с зубами. А они, согласно гороскопу, могут появится уже в ближайшее время, если в субботу вы не попадете к врачу.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Телец

Тельцам звезды советуют отложить важные дела и начало новых занятий. Сначала вам нужно сосредоточиться на составлении планов на будущее.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Близнецы

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Близнецы, наконец-то наступил благоприятный день для начала занятий в спортзале. Пора привести себя в форму после новогоднего оливье. Также есть вероятность, что в субботу к вам за помощью обратиться коллега по работе.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Рак

Ракам звезды напоминают, что в выходной нужно отдыхать, а не решать мелкие задачи, которые могут подождать до понедельника. Найдите занятие, которое поможет вам расслабиться.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Лев

В субботу Львам с трудом будет удаваться сохранять дружелюбное настроение. Поэтому встречи, запланированные на этот день, лучшее отложить до завтра.

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Девам нужно в этот день навести порядки в жилье. Сегодня как никогда у вас все будет получаться быстро и качественно. Полы засияют от чистоты, а ненужные вещи наконец-то окажутся на мусорке.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Весы

У Весов появиться время на давнее хобби. Проведите этот день за занятиями, к которым лежит душа.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Скорпион

Скорпионов ожидает день общения. Телефон будет разрываться от звонков близких людей, а на пороге вашего жилья окажутся несколько близких друзей, с которыми вы давно не виделись.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Стрелец

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Стрельцам в субботу стоит посвятить все свое время наведению порядков в доме, а также общению с семьей. Эти два занятия можно совместить, устроив семейную уборку. Похоже, в последнее время вы редко собирались вместе.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Козерог

Для Козерогов наступило благоприятное время для начала нового этапа в личной жизни. У вас может завязаться новый роман или вы получите предложение.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Водолей

Водолеи, сегодня вы сможете справиться с любыми проблемами, почти не прикладывая усилий. Учтите это при планировании дел. Возможно, в субботу стоит заняться тем, что вы уже несколько раз откладывали на потом.

Гороскоп на сегодня, 22 января года: Рыбы

Рыбам сегодня удастся наладить отношения с давними знакомыми, с которыми они уже несколько лет не общались из-за мелких ссор.

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