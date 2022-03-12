Как сохранить лактацию и где можно проконсультироваться по вопросам грудного вскармливания?

Грудное вскармливание – это очень важный этап в жизни ребенка, а также почти всегда доступный источник питания для грудничка. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему важно сохранить лактацию, когда стоит переходить на прикорм и куда звонить, если возникли вопросы относительно грудного вскармливания.

Что делать, чтобы не потерять лактацию во время войны?

Сосредоточьтесь на себе и ребенке, ведь для матери сейчас главные задачи – безопасность, спокойствие, питание малыша и себя самой. Не стесняйтесь попросить дополнительную порцию для себя, более безопасное и теплое место для кормления и отдыха, помощь по уходу за малышом. При первой возможности постарайтесь выехать с ребенком в более безопасный регион. Старайтесь сохранить лактацию, чаще прикладывайте ребенка к груди. Дополнительный прикорм – прямая угроза для потери лактации, его можно использовать только при условии, если молока матери действительно недостаточно. Кормите ребенка по требованию, сейчас это может быть довольно часто: каждый час-полтора днем и три-четыре раза ночью. Пейте достаточно жидкости: питьевую воду, зеленый или травяные чаи. Чтобы сохранить кормление, потребляйте достаточное количество белка и овощей.

«Заботиться о сохранении грудного молока очень важно. Ведь для ребенка это не только питание, но и защита от инфекционных болезней, эмоциональное успокоение, которое сейчас очень важно как для малыша, так и его мамы. Кроме того, грудное вскармливание — одно из звеньев, которое даже теперь, на войне, позволяет спасти и вырастить здоровых детей», — отмечают в МОЗ.

Как помочь маме с маленьким ребенком

Мамам с маленькими детьми стоит предлагать помощь, ведь они могут постесняться ее попросить.

Какая помощь нужна мамам с грудными детьми:

Помощь по доставке продуктов, питьевой воды, памперсов.

Моральная поддержка, присмотр за малышом, пока мама отдыхает.

Помощь в обустройстве в бомбоубежище, попросить для нее более теплое и тихое место, найти теплое питье.

Женщин с грудными детьми стоит разместить вместе, чтобы они могли объединяться и поддерживать друг друга.

Бесплатная консультация по грудному вскармливанию: контактные телефоны

Горячая линия общественной организации «НРПГО «Молочные реки Украины»», тел./viber: +38 095 613 20 96, +38 097 412 11 17; тел.: +38 093 137 25 88.

Лина Барская, международная сертифицированная консультант по грудному вскармливанию, педиатр, г. Харьков, viber: +38 067 696 71 09.

Тамара Зейналли, доула, консультант по грудному вскармливанию, viber: +38 093 038 28 83.

Медицинский чат «Забота» по поиску врачей для пациентов работает по ссылке https://t.me/Doc2rbot.

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