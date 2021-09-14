Как долго стоит кормить ребенка грудью решает каждая мама самостоятельно. Мы приведем лишь некоторые плюсы и минусы длительного грудного вскармливания

Грудное вскармливание – это естественный способ кормления грудного ребенка. Материнское молоко – это не только пища, но и защита малыша от вирусов и разных заболеваний. Именно в материнском молоке есть элементы, позволяющие защитить малыша и укрепить его иммунитет. Традиционно, многие мамы кормят ребенка грудью до года-полтора и только немногие продолжают это делать до 2-3 лет. Ivona решила разобраться, какие плюсы и минусы длительного грудного вскармливания.

Грудное вскармливание: что говорят в ВОЗ

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, грудное вскармливание стоит начинать сразу после рождения ребенка. Длительность кормления грудью не должна быть меньше полугода. Малыш до полугода не нуждается в дополнительных прикормах, материнское молоко способно полностью обеспечить питание. После полугода можно начинать прикорм. Малыша следует знакомить с другими видами пищи. Длительность грудного вскармливания индивидуальна в каждом случае, но может продолжаться до достижения малышом двух- или трехлетнего возраста.

Плюсы длительного грудного вскармливания

Грудное вскармливание способствует лучшей работе иммунитета ребенка, поскольку в нем содержатся материнские антитела.

Грудное молоко дает ребенку необходимые для нормального развития витамины, микроэлементы, а также белки, жиры и углеводы.

Когда малыш болеет и отказывается от другой еды, материнское молоко помогает восполнить количество необходимых полезных веществ и микроэлементов.

Из практичного. Грудное вскармливание существенно экономит время молодой мамы, поскольку она тратит его на готовку еды для малыша.

Грудное вскармливание формирует психологическую взаимосвязь ребенка и матери, а также доверительные отношения.

Минусы длительного грудного вскармливания

При всех его плюсах, у длительного грудного вскармливания есть и свои минусы, которые в большинстве своем касаются того факта, что мама и малыш не могут находится долгое время отдельно друг от друга.

Мама и малыш не могут длительное время находится далеко друг от друга. Если такие ситуации случаются, то маме приходится сцеживать молоко, чтобы избежать протекания или развития серьезных патологий (мастопатии).

Длительное грудное вскармливание делает процесс его прекращения более сложным.

Социализация малыша происходит сложнее, поскольку ребенок слишком зависим от присутствия мамы. Поэтому в детском саду ему может быть сложнее общаться c другими малышами.

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