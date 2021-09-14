Грудное вскармливание: плюсы и минусы длительного кормления грудью
Грудное вскармливание – это естественный способ кормления грудного ребенка. Материнское молоко – это не только пища, но и защита малыша от вирусов и разных заболеваний. Именно в материнском молоке есть элементы, позволяющие защитить малыша и укрепить его иммунитет. Традиционно, многие мамы кормят ребенка грудью до года-полтора и только немногие продолжают это делать до 2-3 лет. Ivona решила разобраться, какие плюсы и минусы длительного грудного вскармливания.
Грудное вскармливание: что говорят в ВОЗ
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, грудное вскармливание стоит начинать сразу после рождения ребенка. Длительность кормления грудью не должна быть меньше полугода. Малыш до полугода не нуждается в дополнительных прикормах, материнское молоко способно полностью обеспечить питание. После полугода можно начинать прикорм. Малыша следует знакомить с другими видами пищи. Длительность грудного вскармливания индивидуальна в каждом случае, но может продолжаться до достижения малышом двух- или трехлетнего возраста.
Плюсы длительного грудного вскармливания
- Грудное вскармливание способствует лучшей работе иммунитета ребенка, поскольку в нем содержатся материнские антитела.
- Грудное молоко дает ребенку необходимые для нормального развития витамины, микроэлементы, а также белки, жиры и углеводы.
- Когда малыш болеет и отказывается от другой еды, материнское молоко помогает восполнить количество необходимых полезных веществ и микроэлементов.
- Из практичного. Грудное вскармливание существенно экономит время молодой мамы, поскольку она тратит его на готовку еды для малыша.
- Грудное вскармливание формирует психологическую взаимосвязь ребенка и матери, а также доверительные отношения.
Минусы длительного грудного вскармливания
При всех его плюсах, у длительного грудного вскармливания есть и свои минусы, которые в большинстве своем касаются того факта, что мама и малыш не могут находится долгое время отдельно друг от друга.
- Мама и малыш не могут длительное время находится далеко друг от друга. Если такие ситуации случаются, то маме приходится сцеживать молоко, чтобы избежать протекания или развития серьезных патологий (мастопатии).
- Длительное грудное вскармливание делает процесс его прекращения более сложным.
- Социализация малыша происходит сложнее, поскольку ребенок слишком зависим от присутствия мамы. Поэтому в детском саду ему может быть сложнее общаться c другими малышами.
Вам будет интересно почитать на Ivona: