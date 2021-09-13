В конце мая популярный украинский ведущий, шоумен и общественный деятель Сергей Притула в третий раз стал отцом. Его нынешняя супруга Екатерина Сопельник родила вторую дочь. Девочка получила имя Стефания. 

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А недавно стало известно, что звездный папа крестил 3-месячную малышку. Первым фото с таинства в Инстаграм-сторис поделилась супруга телезвезды. На снимке Сергей держит на руках Стефанию, а рядом с ним позируют Екатерина, 4-летняя дочь Соломия и 13-летний сын от первого брака Дмитрий. Звездное семейство посетило церковь в белых нарядах.

Также Екатерина похвасталась праздничным тортом с фигурками маленькой детской обуви и надписью "Таїнство хрещення Стефанії".

Сергей Притула крестил дочь Стефанию
Сергей Притула крестил дочь Стефанию
Скриншот

Сергей Притула крестил младшую дочь
Сергей Притула крестил младшую дочь
Скриншот
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