И дочь шоумена узнала об этом

До войны ведущий «Нового канала» и общественный деятель Александр Педан вместе с дочерью-абитуриенткой объездили десять украинских городов в поисках университета для нее.

О своих приключениях семейство сняло образовательный тревел-проект «УніверCheck». Одним из вузов, который посетили отец с дочерью, стал Национальный университет «Одесская юридическая академия».

«Нам было интересно посмотреть, в каких условиях учатся будущие юристы, судьи, прокуроры, — говорит Александр Педан. — Одесская юридическая академия нас приятно удивила — современное здание с новыми аудиториями и сильной материальной базой».

Студенты могут изучать юриспруденцию на английском языке. В академии вообще высокий уровень подготовки по иностранным языкам — английский, французский, немецкий.

Одесская юридическая академия — единственный вуз, где есть центр тестирования на полиграфе, который в народе называют детектором лжи.

Александр Педан с дочерью. Фото: пресс-служба

«Лера не могла не воспользоваться случаем и не устроить мне допрос, — рассказывает Педан. — Вопросы задавала довольно провокационные. Например, читал ли я сообщения в ее телефоне. Зря соврал, что нет, полиграф показал обратное. (Улыбается.) Пришлось честно признаться, что это было единственный раз. И мы с женой договорились больше такого не делать. Хорошо, что Лера восприняла все с юмором».

Домой телеведущий с дочерью вернулись с теплыми впечатлениями и от самой Одессы. Там есть множество вариантов для самореализации, фантастическая архитектура и самое большое преимущество — море.

«Для студентов Одесса очень подходящий город для обучения, потому что он активный, — делится Александр Педан. — До войны там всегда было множество ивентов, фестивалей, концертов. Но по сравнению с меньшими городами Одесса дороже для жизни. И там всегда людно из-за огромного количества туристов. Поэтому такие нюансы следует учитывать. Это невероятно колоритный город. Я был там бесчисленное количество раз. И очень надеюсь, что еще столько же побываю после войны».

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