Родители будущих первоклассников тщательно изучают подходы разных школ и учителей к обучению. Ведь первый год в школе – очень важный! Именно он закладывает дальнейшую мотивацию школьников к образованию. Как научить первоклашек учиться и привить им любовь к познанию, лучше всего знают в дистанционной школе «Оптима». Вот уже несколько лет малыши здесь учатся по инновационным урокам.

Инновационные уроки для 1 класса

В основу обучения в первом классе положены наработки ведущих европейских и украинских психологов, педагогов, а также авторские методики и опыт дистанционной школы «Оптима». Поэтому уроки сделаны в виде ярких интерактивных мультфильмов, которые в игровой, веселой и понятной форме знакомят школьников с разными предметами. Каждый кадр несет в себе образовательную, эстетическую и исследовательскую функцию, удерживает внимание ребенка, побуждает маленьких школьников к развитию, вызывает неподдельный интерес и учит учиться.

Такие уроки воспитывают у ребенка любовь к обучению и стремление к знаниям. В них использованы все возможности обучающих мультиков: анимация, инфографика, интерактивные познавательные сказки и т.д. Уроки для самых маленьких школьников от дистанционной школы «Оптима» не имеют аналогов в Украине и мире. В ходе их разработки были учтены все тенденции современной педагогики, инновации, рекомендации психологов и педагогов. Кроме того, они содержат все рекомендации Минобразования Украины и полностью отвечают стандартам Новой украинской школы.

Уникальные уроки для первоклассников в дистанционной школе «Оптима» пресс-служба

Как происходит обучение

Для каждого ученика на учебном сайте школы «Оптима» создается личный кабинет. В нем ребенок видит перечень предметов, которые должен изучить в текущем учебном году, и весь учебный материал, структурированный и разделенный на отдельные уроки и задания.

Кроме мультфильмов, в уроках есть текстовый формат, дополнительные видео и аудиовложения, интерактивные игры, интересные 3D-модели, упражнения для отработки навыков, а также контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала. Учебный материал предоставляется за весь учебный год. Школа предлагает рекомендованное расписание уроков, но каждая семья может составить для себя индивидуальный график и прорабатывать учебную программу в удобное время. Уроки после прохождения не закрываются, а остаются доступными для проработки в течение всего учебного года.

Первоклассники в «Оптиме» могут учиться сами, при минимальной помощи родителей. Задания разработаны таким образом, что дети учатся с любопытством и без принуждения.

Уникальные уроки для первоклассников в дистанционной школе «Оптима» пресс-служба

Попробовать инновационное обучение для первого класса в дистанционной школе «Оптима» можно совершенно бесплатно, воспользовавшись демодоступом. Получить развернутую консультацию по любым вопросам можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

Унікальні уроки для першачків у дистанційній школі «Оптіма»

Батьки майбутніх першокласників прискіпливо вивчають підхід різних шкіл і вчителів до навчання. Адже перший рік у школі – надважливий! Саме він закладає подальшу мотивацію школярів до здобуття освіти. Як навчити першачків вчитися і прищепити їм любов до пізнання, найкраще знають у дистанційній школі «Оптіма». Ось уже декілька років малюки тут навчаються за інноваційними уроками.

Інноваційні уроки для 1 класу

В основу навчання в першому класі покладені напрацювання провідних європейських та українських психологів, педагогів, а також авторські методики й досвід дистанційної школи «Оптіма». Тому уроки зроблені у вигляді яскравих інтерактивних мультфільмів, які в ігровій, веселій та зрозумілій формі знайомлять школярів із різними предметами. Кожен кадр несе в собі освітню, естетичну та дослідницьку функцію, утримує увагу дитини, спонукає маленьких школярів до розвитку, викликає непідробний інтерес і навчає вчитися.

Такі уроки виховують у дитини любов до навчання і прагнення до знань. У них використані всі можливості навчальних мультиків: анімація, інфографіка, інтерактивні пізнавальні казки тощо. Уроки для найменших школярів від дистанційної школи «Оптіма» не мають аналогів в Україні й у світі. Під час їх розробки були враховані всі тенденції сучасної педагогіки, інновації, рекомендації психологів та освітян. Крім того, вони містять всі рекомендації Міносвіти України та цілком відповідають стандартам Нової української школи.

Як відбувається навчання

Для кожного учня на навчальному сайті школи «Оптіма» створюється особистий кабінет. В ньому дитина бачить перелік предметів, які має вивчити в поточному навчальному році, та весь навчальний матеріал, структурований та розділений на окремі уроки й завдання.

Окрім мультфільмів, в уроках є текстовий формат, додаткові відео- та аудіовкладення, інтерактивні ігри, цікаві 3D-моделі, вправи для відпрацювання навичок, а також контрольні питання для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Навчальний матеріал надається за весь навчальний рік. Школа пропонує рекомендований розклад уроків, проте кожна родина може скласти для себе індивідуальний графік і опрацьовувати навчальну програму в зручний час. Уроки після проходження не закриваються, а залишаються доступними для опрацювання протягом всього навчального року.

Першокласники в «Оптімі» можуть навчатися самі, за мінімальної допомоги батьків. Завдання розроблені таким чином, що діти вчаться з цікавістю та без примусу.

Спробувати інноваційне навчання для першого класу в дистанційній школі «Оптіма» можна абсолютно безплатно, скориставшись демодоступом. Отримати розгорнуту консультацію з будь-яких питань можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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