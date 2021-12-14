5 идей, которые гарантировано сделают праздник вашего школьника не забываемым!

Приближается сказочная пора, которую все дети ждут с огромным нетерпением. Да-да, совсем скоро самый любимый праздник детства – Новый год! Каждый школьник мечтает получить что-то особенное, а родители стремятся исполнить любое желание сына или дочери. Чтобы быть во всеоружии не оставляйте поиск подарков на последний момент, а подготовиться заранее.

Советы по выбору подарков

Новогодний подарок – это действительно важно. Ведь большинство детей воспринимают Новый год как свой День рождения, поэтому остаться в этот праздник без приветствия им будет очень досадно. Следовательно, следует пытаться осуществить детские мечты вне зависимости от школьных оценок, поведения или, возможно, недоразумения с вами. Как выяснить их пожелания? Очень просто! Традиционный способ – предложить школьнику написать письмо Святому Николаю, Деду Морозу или другому новогоднему герою. А если ребенок уже не верит в сказочных персонажей? На самом деле есть множество интересных идей и вариантов! Поговорите с ним, посмотрите его страницу в социальных сетях или посетите вместе магазин. Можно подарить сертификат на покупки, билеты на концерт любимого исполнителя или футбольный матч, абонемент в тренажерный зал, танцевальную студию или бассейн. А если вы уверены, что подросток потратит финансы разумно, почему бы не подарить деньги?

Конечно, дети очень непредсказуемы и быстро меняют свои увлечения. Поэтому при выборе подарка следует учесть темперамент, возраст и пол, а также интересы вашего ребенка. Если у сына или дочери есть хобби, следует выбрать подарок именно в этом направлении. Если вы не замечаете ярких увлечений, внимательно проанализируйте досуг школьника. Возможно, у него есть способность к рисованию, танцам или программированию, а подарок будет способствовать раскрытию способностей.

5 лучших подарков

Если выбрать подарок действительно сложно, попробуйте рассмотреть следующие варианты:

Современные гаджеты. Смартфон, наушники, смартчасы продолжают удерживать лидерство среди самых желанных новогодних подарков детей всех возрастов. Конечно, этот подарок не дешевый, но очень практичный и долговечный.

Смартфон, наушники, смартчасы продолжают удерживать лидерство среди самых желанных новогодних подарков детей всех возрастов. Конечно, этот подарок не дешевый, но очень практичный и долговечный. Игрушки. Это именно тот подарок, с которым невозможно ошибиться и которого никогда не бывает слишком много! Куклы, разнообразные конструкторы и трансформеры способствуют развитию познавательных способностей ребенка и являются источником приятных эмоций. Поэтому дарите их смело! Но лучше выбирать игры чуть-чуть на «вырост», чтобы побуждать ребенка к овладению новыми знаниями. Считаете, что сын или дочь слишком взрослы? Подарите ей забавную мягкую игрушку или машинку, и вы гарантированно увидите искреннюю улыбку и настоящий детский восторг!

Это именно тот подарок, с которым невозможно ошибиться и которого никогда не бывает слишком много! Куклы, разнообразные конструкторы и трансформеры способствуют развитию познавательных способностей ребенка и являются источником приятных эмоций. Поэтому дарите их смело! Но лучше выбирать игры чуть-чуть на «вырост», чтобы побуждать ребенка к овладению новыми знаниями. Считаете, что сын или дочь слишком взрослы? Подарите ей забавную мягкую игрушку или машинку, и вы гарантированно увидите искреннюю улыбку и настоящий детский восторг! Активные подарки. Современным детям очень не хватает движения и физической активности. Скейтборд, велосипед, ролики, самокат, гироскутер не только улучшают состояние здоровья, но и дарят незабываемые впечатления. Конечно, придется отработать необходимые навыки под вашим пристальным наблюдением, но потом вы будете гордиться достижениями вашего маленького чемпиона.

Современным детям очень не хватает движения и физической активности. Скейтборд, велосипед, ролики, самокат, гироскутер не только улучшают состояние здоровья, но и дарят незабываемые впечатления. Конечно, придется отработать необходимые навыки под вашим пристальным наблюдением, но потом вы будете гордиться достижениями вашего маленького чемпиона. Подарок для коммуникации. Если к вашему ребенку часто приходят гости, подготовьте подарок для компании. Игровая консоль, настольные игры, интеллектуальные головоломки помогут не только укрепить дружбу, но и проводить веселые и познавательные вечера в кругу семьи.

Если к вашему ребенку часто приходят гости, подготовьте подарок для компании. Игровая консоль, настольные игры, интеллектуальные головоломки помогут не только укрепить дружбу, но и проводить веселые и познавательные вечера в кругу семьи. Подарок для обучения. Если вашему ребенку нравится учиться, следует непременно поощрять эту отличную тенденцию! К примеру, можно подарить электронную книгу, на которую скачать любимые детективы или фантастику. А можно организовать невероятно интересную и комфортную учебу с помощью онлайн-школы «На Урок». Онлайн-курсы помогут учащимся всех возрастов улучшить знания по математике, украинскому языку и литературе, географии, английскому языку, истории, химии, физике и программированию.

Что еще? Обязательно упакуйте подарок в красивую обертку и подумайте, как его вручить. Конечно, можно скрыть приятный сюрприз под елкой, а можно организовать настоящий семейный квест! Сделайте карту сокровищ (начертите план квартиры или дома) и разложите в разных местах записки с подсказками. Это приключение в поиске подарков будет невероятно интересным! Благодаря вашей фантазии и сказочной новогодней атмосфере ребенок надолго запомнит этот замечательный праздник!

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