Удивите близких людей, сделав им действительно шикарный и нужный подарок в виде ноутбука ASUS серии Vivobook Pro OLED

Что подарить на Новый год: стильный ноутбук с OLED-экраном; фото: asus.com

Меньше чем через две недели наступит Новый 2022 год, а это значит, что пора покупать подарки под елку для своих близких и родных людей. Одним из самых популярных подарков на все праздники был, есть и будет новенький гаджет, а именно – мобильный компьютер ASUS Vivobook Pro OLED, который славится невероятной мощностью. Также в нем есть масса других достоинств, таких как дизайн, начинка, дисплей и корпус.

Дизайн

Ноутбук Vivobook Pro OLED выполнен в нейтральном дизайне, а это большой плюс, ведь сейчас в тренде простота. Он выделяется не только своим стильным видом, но и декоративными элементами внутри – обновленной клавиатурой.

ASUS Vivobook Pro OLED в двух цветах; фото: asus.com

Большим достоинством является алюминиевое покрытие корпуса для черного варианта ноутбука 0˚ Black. Белая же версия Meteor White – практичный вариант, хоть, кажется, что его легко запачкать. Но нет! Ноутбук устойчив к загрязнению и имеет высокотехнологичное футуристическое покрытие крышки – приятное и гладкое на ощупь.

OLED-дисплей

Теперь можно перейти к изюминке данной техники. Vivobook Pro OLED получил 14 и 16-дюймов OLED-дисплея формата 4K.

Теперь работа за компьютером Vivobook Pro OLED – одно удовольствие, ведь благодаря высокой контрастности, яркости и точности воспроизведения цветов с сертификатом PANTONE, картинка становится невероятно реалистичной.

Изображение привлекает внимание живыми цветами и очень глубоким черным при любом уровне яркости. Он способен отображать больше разных оттенков, чем обычные дисплеи. Поэтому такой ноутбук подойдет не только любителям креатива и красивой картинки, но и специалистам, работающим с графикой.

Стоит отметить, что важным дополнением гаджета является эргономика дисплея, а именно низкий уровень излучаемого синего света, который не будет вредить глазам.

Современные компоненты

Что касается начинки, то Vivobook Pro OLED оснащён мобильным процессором Intel или AMD H-серии и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Благодаря такому наполнению можно воплотить в жизнь любую идею.

Дизайн Vivobook Pro OLED; фото: asus.com

Рендеринг, потоковые трансляции, видеомонтаж – задачи, с которыми легко справится Vivobook Pro OLED. При этом устройство работает тихо и без перегрева, благодаря эффективной охлаждающей системе с двумя вентиляторами.

Технологии

Среди технологий, которыми не стыдно похвастаться есть эксклюзивный сенсорный контроллер DialPad на тачпаде для управления инструментами профессиональных графических программ.

Также Vivobook Pro OLED имеет увеличенный тачпад, подсветку клавиатуры и сканер отпечатков пальцев, который встроен в кнопку питания.

Интерфейс

Кроме того, устройство предлагает полноценный комплект интерфейсов: полноразмерный разъем HDMI, порты USB и слот для карт памяти.

Этот ноутбук создан для активной жизни, ведь на нем можно непрерывно работать, не отвлекаясь на зарядку. Подтверждением этому служит мощный аккумулятор.

Узнайте больше о ноутбуках ASUS серии Vivobook Pro OLED на странице.

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