Звезда рассекретила, в каком стиле прошел праздник

На прошлой неделе украинская певица и ведущая Регина Тодоренко вместе с мужем, российским исполнителем Владом Тополавым, с размахом отпраздновали день рождения сына. 5 декабря Мише, которого звездные родители часто называют Майклом, исполнилось три года.

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Спустя 5 дней после празднования Тодоренко решила показать фанам самые яркие моменты с вечеринки. На видео можно увидеть фокусника, аниматоров в костюмах персонажей из мультфильма «Бременские музыканты» и огромный торт в стиле «Короля Льва». Кроме того, гостей развлекали мильными пузырями.

Судя по опубликованных кадрах, на день рождения сына Регина позвала свою бывшую коллегу по группе Real O — Алину Астровскую.

«Атмосфера была бомба! Детишки не хотели расходиться, а Медвежонок даже всплакнул, когда все закончилось, сказав: "Ну, я же хочу еще праздновать, здесь мне так сильно нравится"», — вспомнила звездная мама.

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