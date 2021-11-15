Экс-«ВИА Гра» рассказала о воспитании дочерей

«Казалось, что была готова»: Вера Брежнева вспомнила о беременности в 19 лет instagram.com/ververa

Популярная исполнительница, актриса, ведущая и с недавних пор еще и предпринимательница, и дизайнер Вера Брежнева впервые рассказала, была ли она готова к материнству в 19-летнем возрасте.

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В интервью программе «Життя відомих людей» бывшая участница «ВИА Гры» призналась, что мечтала о ребенке. К тому же ее бойфренд, бизнесмен Виталий Войченко был не против стать отцом. Вера рассекретила, что готовилась к рождению первенца, читая различную литературу на эту тему.

«Я очень хотела ребенка. Плюс встретила молодого человека, он тоже хотел ребенка. Причем не сразу получилось. Я изучала очень много литературы. И даже когда меня положили на сохранение перед родами, я даже рассказывала какие-то истории, которые прочла в книге. 19-летняя девочка делилась опытом, который она узнала. Тогда мне казалось, что готова», — вспомнила знаменитость.

Вера Брежнева с дочерями instagram.com/ververa

Сейчас Брежнева считает, что не совсем правильно воспитывала дочь Соню. С младшей дочерью Сарой звезда старается избегать старых ошибок.

«Я думаю, что я была чрезмерно строгой со своей дочерью, как-то нас папа так воспитывал. И мне казалось, что это правильный подход. И сейчас, конечно, с Сарой я не допускаю таких ошибок», — подытожила Вера.

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