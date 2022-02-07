Бывшая супруга композитора настояла на разводе

Бывшая жена композитора и продюсера Константина Меладзе, Яна Сумм вспомнила непростой период своей жизни, когда бывший супруг изменял ей с Верой Брежневой. В программе «Наедине со всеми» женщина призналась, что свои сомнения в неверности мужа смогла подтвердить, когда проверила его телефон.

«И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», – вспомнила ответ Брежневой Яна.

По словам Сумм, она не смогла терпеть измены мужа и решила поставить точку в этом треугольнике.

«Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-доброму. Сначала у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в себя. После развода я стала сильнее», – рассказала бывшая супруга Меладзе.

Также она вспомнила, что после того, как Константин Меладзе сбил женщину, которая погибла, Брежнева пришла к ним домой:

«Эта женщина пришла ко мне домой. Зачем? Сказала, что хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти из подполья. У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько сломанных судеб? Я ведь звонила тебе. Считай, сколько лет вы у меня забрали. Почти десять лет! В ответ широко открыты глаза: «Просто тогда я сочла, что так будет лучше». Комментарии излишни. Я поняла, что больше нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту «духовность» под названием «ВИА Гра», – призналась Яна.

Сейчас в жизни экс-жены Меладзе все наладилось. Она находится в 5-летнем браке с бизнесменом Олегом, который очень любит женщину и ее детей.

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