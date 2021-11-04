Вы всегда понимаете смысл того, что говорят современные дети? Иногда их сленговые выражения настолько странны и непонятны, что ставят взрослых в тупик. К примеру, очень сложно догадаться, что слова «шарить» или «расчехляться» на самом деле означают «понимать». А фраза «сделаю селфи лифтолук с хештегом и наберу много фолловеров» даже требует помощи переводчика. Как сделать диалог с собственным ребенком более понятным? Советуем родителям не запрещать детям использовать социалект и стремиться постепенно овладевать этой сложной языковой игрой.

Догнать новые тренды не так уж легко, но расшифровка популярных модных слов поможет понимать современное поколение в его общении между собой и с вами.

Абьюзер – человек, пользующийся другими в отношениях, унижающий и заставляющий кого-то делать что-то вопреки его желанию. Аватарка – картинка, которую пользователь выбирает себе в качестве «лица» в соцсетях, форумах и блогах. Агрить – раздражать, вызывать агрессию. Ауф – в зависимости от интонации означает восхищение, одобрение, разочарование, уныние. Баг – сбой или ошибка в компьютерной программе, что приводит к нежелательным действиям. Байт – провокация. Бан – запрет пользователя отправлять сообщения. Забанить, наложить бан – ввести запрет. Бомбить – раздражаться, сердиться, злиться. Однако наречие «бомбическое» означает отличное. Бро – брат, друг. Глюк – ошибка в программе. ГО – идем, ну. Груминг – попытка взрослого пользователя с недобрыми намерениями установить в Сети доверительный контакт с подростком. Дакфейс – разновидность фотографии в стиле selfie с так называемым утиным лицом (слишком надутые губы бантиком). Дизлайк – противоположность одобрения в публикациях в соцсетях. Донатить – пожертвовать, оказать материальную помощь. Жиза – жизненная ситуация, актуальная для слушателя. Зашло – вызвало положительные эмоции. Залипать – тратить много времени. Залогиниться – войти в систему под определенным именем пользователя. Зашквар – позор или поступок, за который стыдно. Изи – просто и легко. Кек – злорадный или ироничный смешок над попавшим в бессмысленную ситуацию. Крейзи – безумный. Кринж – стыд, смущение, чувство неудобства. Словосочетание «поймать кринж» означает испытать стыд. Лайк – одобрение материала в социальных сетях. Лифтолук или зеркалолук – фотография самого себя в зеркале лифта, туалетной комнате и т. д. ЛОЛ – громко смеяться вслух. Также может означать недоумение или возмущение. Мем – любая информация или фраза, ставшая за короткое время популярной в Интернете. Мыло – электронная почта. Наваливать – действие, характеризующее нотации, брань или «воспитательные» разговоры взрослых. Няшка – что-то милое и красивое, что вызывает умиление. Мимишная – самая высокая степень няшности. ОК – символ согласия. Подгонка – любой презент или подарок. Пранк – розыгрыш, шутка, выходка Пруф – подтверждение, подтверждение. Рофл – описание чего-то гомерически смешного, но в определенном контексте может означать издевательство или насмешку. Рофлить – смеяться или шутить. Сорян – извинения.. Стрим – видеотрансляция в реальном времени в социальных сетях. Токсик (токсический) – отрицательный человек или ситуация, вызывающая невыносимые эмоции. Треш – необычное, отрицательное, отвратительное, крайняя мера ужасного. Тролль – анонимный интернет-провокатор, намеренно публикующий статьи и сообщения, вызывающие конфликты и обиды. Фейк – подделка, обман, подлог. Флекс – хвастовство. Флексить – кичиться, демонстрировать различные атрибуты роскошной жизни, пытаясь подчеркнуть свой статус. Фолловер – пользователь, подписавшийся на ваши обновления в соцсетях. Фолловить – быть подписанным на чей-то аккаунт. Фотожаба – поддельная фотография, сделанная с помощью монтажа или наложения специальных графических эффектов. Хайп – шум, ажиотаж вокруг чего-нибудь Хейтить – открыто ненавидеть и проявлять эту эмоцию, травить словами. Чилить – расслабляться, отдыхать, иногда «отрываться». Шеймить – пристыдить, критиковать, осуждать поведение. Юзать – пользоваться разными гаджетами или приложениями.

Молодежный сленг является естественным явлением для подросткового возраста. Но для успешной сдачи ВНО и будущей карьеры крайне важно овладеть нормами правописания и грамматики, и все это можно сделать с помощью онлайн-платформы «На Урок». И, возможно, ребенок быстро поймет, что сленг, конечно, хорошо, но чистый литературный язык – гораздо лучше!

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