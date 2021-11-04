50 сленговых слов, которые помогут понять поколение Z
Вы всегда понимаете смысл того, что говорят современные дети? Иногда их сленговые выражения настолько странны и непонятны, что ставят взрослых в тупик. К примеру, очень сложно догадаться, что слова «шарить» или «расчехляться» на самом деле означают «понимать». А фраза «сделаю селфи лифтолук с хештегом и наберу много фолловеров» даже требует помощи переводчика. Как сделать диалог с собственным ребенком более понятным? Советуем родителям не запрещать детям использовать социалект и стремиться постепенно овладевать этой сложной языковой игрой.
Догнать новые тренды не так уж легко, но расшифровка популярных модных слов поможет понимать современное поколение в его общении между собой и с вами.
- Абьюзер – человек, пользующийся другими в отношениях, унижающий и заставляющий кого-то делать что-то вопреки его желанию.
- Аватарка – картинка, которую пользователь выбирает себе в качестве «лица» в соцсетях, форумах и блогах.
- Агрить – раздражать, вызывать агрессию.
- Ауф – в зависимости от интонации означает восхищение, одобрение, разочарование, уныние.
- Баг – сбой или ошибка в компьютерной программе, что приводит к нежелательным действиям.
- Байт – провокация.
- Бан – запрет пользователя отправлять сообщения. Забанить, наложить бан – ввести запрет.
- Бомбить – раздражаться, сердиться, злиться. Однако наречие «бомбическое» означает отличное.
- Бро – брат, друг.
- Глюк – ошибка в программе.
- ГО – идем, ну.
- Груминг – попытка взрослого пользователя с недобрыми намерениями установить в Сети доверительный контакт с подростком.
- Дакфейс – разновидность фотографии в стиле selfie с так называемым утиным лицом (слишком надутые губы бантиком).
- Дизлайк – противоположность одобрения в публикациях в соцсетях.
- Донатить – пожертвовать, оказать материальную помощь.
- Жиза – жизненная ситуация, актуальная для слушателя.
- Зашло – вызвало положительные эмоции.
- Залипать – тратить много времени.
- Залогиниться – войти в систему под определенным именем пользователя.
- Зашквар – позор или поступок, за который стыдно.
- Изи – просто и легко.
- Кек – злорадный или ироничный смешок над попавшим в бессмысленную ситуацию.
- Крейзи – безумный.
- Кринж – стыд, смущение, чувство неудобства. Словосочетание «поймать кринж» означает испытать стыд.
- Лайк – одобрение материала в социальных сетях.
- Лифтолук или зеркалолук – фотография самого себя в зеркале лифта, туалетной комнате и т. д.
- ЛОЛ – громко смеяться вслух. Также может означать недоумение или возмущение.
- Мем – любая информация или фраза, ставшая за короткое время популярной в Интернете.
- Мыло – электронная почта.
- Наваливать – действие, характеризующее нотации, брань или «воспитательные» разговоры взрослых.
- Няшка – что-то милое и красивое, что вызывает умиление. Мимишная – самая высокая степень няшности.
- ОК – символ согласия.
- Подгонка – любой презент или подарок.
- Пранк – розыгрыш, шутка, выходка
- Пруф – подтверждение, подтверждение.
- Рофл – описание чего-то гомерически смешного, но в определенном контексте может означать издевательство или насмешку. Рофлить – смеяться или шутить.
- Сорян – извинения..
- Стрим – видеотрансляция в реальном времени в социальных сетях.
- Токсик (токсический) – отрицательный человек или ситуация, вызывающая невыносимые эмоции.
- Треш – необычное, отрицательное, отвратительное, крайняя мера ужасного.
- Тролль – анонимный интернет-провокатор, намеренно публикующий статьи и сообщения, вызывающие конфликты и обиды.
- Фейк – подделка, обман, подлог.
- Флекс – хвастовство. Флексить – кичиться, демонстрировать различные атрибуты роскошной жизни, пытаясь подчеркнуть свой статус.
- Фолловер – пользователь, подписавшийся на ваши обновления в соцсетях. Фолловить – быть подписанным на чей-то аккаунт.
- Фотожаба – поддельная фотография, сделанная с помощью монтажа или наложения специальных графических эффектов.
- Хайп – шум, ажиотаж вокруг чего-нибудь
- Хейтить – открыто ненавидеть и проявлять эту эмоцию, травить словами.
- Чилить – расслабляться, отдыхать, иногда «отрываться».
- Шеймить – пристыдить, критиковать, осуждать поведение.
- Юзать – пользоваться разными гаджетами или приложениями.
Молодежный сленг является естественным явлением для подросткового возраста. Но для успешной сдачи ВНО и будущей карьеры крайне важно овладеть нормами правописания и грамматики, и все это можно сделать с помощью онлайн-платформы «На Урок». И, возможно, ребенок быстро поймет, что сленг, конечно, хорошо, но чистый литературный язык – гораздо лучше!
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