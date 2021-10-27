Давайте разберемся со всем разнообразием конструкторов и определим, какой из них подойдет твоему малышу

Конструкторы – отличная игрушка для детей, которая развивает мелкую моторику, память, образное мышление и усидчивость. А чтобы ребенку нравилось с ним играть, нужно подобрать правильный конструктор. Какие виды конструкторов сегодня есть в продаже и какой подойдет годовалому, а какой 6-летнему ребенку, выяснила Ivona.

Виды конструкторов

Конструкторы делятся по материалу, форме и способу крепления. Сегодня конструкторы изготавливают из: ткани (мягкие, без острых краев, подходят самым маленьким), дерева (детали крупных размеров, подходят малышам от 2 лет), металла (состоят из мелких деталей, собирать сложно, но результат точно впечатлит), керамики (самые экологические конструкторы) и пластика (самый популярный материал для конструкторов).

Конструкторы также различаются по формам деталей:

геометрические или плоские детали (состоят из плоских фигур, с пазлами или без),

кубики (как правило используются в тканевых, деревянных и пластиковых конструкторах),

блочные (состоят из блоков разного цвета с трубками для крепления),

криволинейные (состоит из гнущихся трубочек или гибких элементов).

Крепление деталей конструкторов также различается: бывает болтовое, магнитное, на липучках, на присосках, пазовое. В самых простых конструкторах крепление и вовсе может отсутствовать.

Какой конструктор выбрать малышу по возрасту

До 1 года. В таком маленьком возрасте конструктор ребенку не стоит давать, а вот мягкие тканевые кубики яркой расцветки смогут развлечь малыша, ими можно играться, кусать, они приятные на ощупь.

От 1 года до 3 лет. На первый день рождения малышу можно подарить напольный конструктор для развития мелкой моторики. В 1,5 года ребенок может освоить блочный конструктор с крупными деталями. В 2 года дети с удовольствием играют мягкими геометрическими конструкторами и строительными наборами. В возрасте до трех лет для детей опасны конструкторы из маленьких деталей и магнитные.

От 3 до 6 лет. В этом возрасте малыши могут играть с блочными, деревянными и керамическими конструкторами с большим количеством деталей. С 5 лет детям можно покупать металлические и болтовые конструкторы.

Старше 6 лет. В таком возрасте выбор конструктора для игр не ограничен. Дети могут играть с деревянными, магнитными и металлическими наборами.

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