Узнайте, как выглядят сыновья украинской скрипачки

Читайте также: 3 риси французів, яких так не вистачає багатьом українським чоловікам

Известная украинская скрипачка Ассия Ахат всегда была сторонницей того, что семью и детей нужно скрывать от посторонних глаз. Поэтому поклонники почти не видели детей артистки.

Отметим, что у Ассии есть два сына: 38-летний Даниил и 18-летний Филипп. Младший ребенок артистки сейчас учится в США, а старший работает в маркетинговой компании в Украине. Об этом 56-летняя Ахат рассказала в интервью ЖВЛ.

Также артистка рассказала, чем увлекались ее сыновья и чем сейчас занимаются. По словам Ассии, с самого детства младший сын любил футбол и шахматы. В своем юном возрасте он уже развивает собственный стартап и помогает отцу с его бизнесом.

(На фото муж Ассии Ахат – Игорь Баленко)

Читайте также: Самые странные имена, которые звезды дали своим детям

Что касается старшего сына, то скрипачка его растила сама. Тогда ее бывшего мужа забрали в армию, а когда он вернулся, они решили расстаться. Даннил появился на свет, когда Ассии було 18 лет.

«Время тогда было тяжелое. Мы жили в хрущевке на пятом этаже без лифта. И мне приходилось самой покупать продукты, поднимать наверх коляску с Данилом, одетым в большую цигейковую шубу. Данечка рос смышленым ребёнком, хорошо учился, увлекался конструкторами. Он был очень добрым мальчиком – покупал на базаре продукты принципиально у стариков и домой приносил больных животных», – рассказала она.

Сыновья Ассии Ахат - Даниил и Филипп Скриншот YouTube

(На фото сыновья Ассии Ахат – Даниил и Филипп)

(На фото младший сын Ассии Ахат – Филипп)

Вам будет интересно прочитать на Ivona: