Кто из знаменитостей выбрал необычные имена для наследников.

Эти звездные мамы и папы поразили весь мир своей оригинальностью в выборе имен для своих детей. Кто-то назвал дочь в честь любимого персонажа из мультика, кто-то в качестве имени сына использовал географическое название. А есть и такие звездные родители, которые превратили имена наследников в непонятный набор чисел и букв. О самых странных именах детей звезд, далее в материале.

X Æ A-12 (Икс Эш Эй Твелв)

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Знаменитого изобретателя Илона Маска и его возлюбленную, канадскую певицу Граймс можно назвать самыми "оригинальными" родителями в мире. Своего сына они назвали аббревиатурой, где "Х" обозначает "неизвестную переменную", "Æ" — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а "A-12" — американский высотный самолет-разведчик.

Беар Блю

Актрисы Алисия Сильвестроун и музыкант Кристофер Джареки выбрали креативное имя сыну — Беар Блю, которое переводится как "Голубой Медведь".

Бронкс Маугли

Похоже, певица Эшли Симпсон решила совместить в имени сына название любимой части города Нью-Йорк и имя книжного героя.

Саммер Рейн

Довольно необычное, но красивое имя получила дочь Кристины Агилеры. Саммер Рейн в переводе означает «Летний Дождь».

Симба

Российская певица Нюша решила назвать дочь так же, как зовут одного из персонажей диснеевских мультфильмов.

Эппл

Обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу в 2004 году родила девочку, которую вместе с тогда еще мужем, музыкантом Крисом Мартином назвала Эппл ("Яблоко").

Пилот Инспектор

Звезда сериала "Меня зовут Эрл" Джейсон Ли услышал песню группы Grandaddy со словами "He’s Simple, He’s Dumb, He’s the Pilot" ("Он простак, он дурак, он пилот") и сразу же решил, что Пилот — отличное имя для сына.

Джейсон Ли с сыном Getty Images

Аудио Сайнс

Звезда фильмов "40 дней и 40 ночей" и «История рыцаря» Шэннин Соссамон почему-то решила назвать старшего сына Аудио Сайнс, что в переводе означает "Аудио Наука".

Шэннин Соссамон Getty Images

Гулливер

Сын известного актера Гэри Олдмана назвали в честь главного героя произведения Дефо "Путешествие Гулливера".

Гэри Олдман с сыновьями Getty Images

Год'исс Лав

Имя дочери американской певицы и музыкального продюсера Лил Мо можно перевести как «Богиня Любви».

Лил Мо Getty Images

Мокси КраймФайтер

Американский иллюзионист Пенн Джиллетт дал своей дочери весьма оригинальное имя, которое переводится как «Смелый борец с преступностью».

Пенн Джиллетт с семьей Getty Images

Лайра Антарктика

Такое имя получила дочь одного из самых высокооплачиваемых певцов в мире Эда Ширана.

Эд Ширан Getty Images

Хавенли Хираани Тайгер Лили

Дочь покойного вокалиста австралийской рок-группы "INXS" Майкла Хатченса носит имя, которое переводится как "Небесная Тигровая Лилия".

Майкл Хатченс и Пола Йетс с новорожденной дочерью Getty Images

Айрленд

Дочь голливудских кинозвезд Ким Бейсингер и Алека Болдуина получила имя, которое созвучно с названием страны Ирландия на английском языке.

Алек Болдуин со старшей дочерью Getty Images

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