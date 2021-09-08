Школа как работа. Стоит ли платить детям за оценки?

Почему родители мотивируют детей к учебе деньгами и работает ли это?

Хорошее образование поможет ребенку получить высокую должность в зарубежной или большой компании. Об этом мечтают родители, но детей подобные перспективы мотивируют мало. Работа, оклад — слишком отдаленное и размытое будущее. Поэтому возникает вопрос: «Как мотивировать школьников прямо здесь и сейчас?»

Многие родители решают мотивировать детей деньгами. Тем более что товарно-денежные отношения царят в реальной жизни, и приучать ребенка к концепции «плата за работу» решают с младшего возраста. И хотя многие относятся к этому критически, следует признать: в отдельных случаях такая система может сработать. Впрочем, если вы собираетесь внедрить ее в собственной семье, стоит учесть все риски. О них Ivona рассказал сооснователь платформы «На Урок» Дмитрий Перепелица.

Дмитрий Перепелица, сооснователь платформы «На Урок» пресс-служба

Оценка — абстрактный измеритель достижений

Первое, что стоит отметить — оценки не являются знаниями или достижениями. Вспомните только тот факт, что отличники не всегда становятся успешными людьми, а некоторые миллиардеры и знаменитости были плохими учениками, а иногда даже бросали школу или институт.

Имейте в виду, что, получая деньги за отличные оценки, ребенок концентрируется именно на них, а не навыках или развитии личности. Желание получить деньги может заставить малыша списывать, искать книги с готовыми ответами, подделывать результаты, а строгого учителя воспринимать как человека, который безжалостно отбирает поход в кино или мороженое. Итак, если и платить за оценки, то не за каждую. В идеале – за конкретные выполненные работы. Сочинение, которое получило особую награду в классе, быстро решенные математические задачи, качественно выполненный проект.

Также следует помнить, что система оплаты подойдет тем детям, которые не имеют склонности выпрашивать высокие баллы у учителей, устраивать скандалы из-за «несправедливой оценки» и отождествлять отметки с оценкой личности.

Деньги как универсальный мотиватор

Когда мы говорим, что люди работают за деньги, мы немного кривим душой. Конечно, в целом такая позиция верна, но стоит добавить некоторые уточнения. Тех, кто остается на работе исключительно ради денег, трудно назвать счастливыми людьми. Счастливым и удовлетворенным жизнью человек становится только тогда, когда к работе добавляется что-то еще — амбиции, интерес, развитие собственного таланта, воплощение мечты и тому подобное.

Итак, истинная мотивация лежит несколько глубже и является скорее правильной системой ценностей, где человек руководствуется не только базовыми, но и дополнительными потребностями. Сделав краеугольным камнем и мотиватором оплату, вы демонстрируете, что единственной причиной пребывания в должности является зарплата, тогда как на самом деле деньги — лишь часть дела, иногда далеко не главная.

Чтобы ребенок не учился имитировать работу, искусно скрывая свою неэффективность, покажите ему, что настоящее вознаграждение идет за эффективностью, спросом, качеством услуги, развитым навыком. Также важно, чтобы полученные деньги оставляли в душе ребенка чувство «Я действительно это заслужил!»

Школа как работа. Стоит ли платить детям за оценки? depositphotos.com

Нет пятерок — нет и денег

Некоторые родители вводят не только систему вознаграждений, но и штрафов, которая, по словам психологов, менее эффективна, чем поощрения. Прежде чем штрафовать за двойку, подумайте, справедливо ли наказываете ребенка. Например, довольно часто подростки не говорят родителям о депрессивных состояниях, проблемах со сверстниками, буллинге, из-за которого не хочется учиться и ходить в школу. А иногда ребенку просто не дается определенный предмет. Стоит ли говорить, что эти трудности не зависят от школьника, поэтому санкции за них вызовут ощущение несправедливости, молчаливой обиды, а иногда и сопротивление.

Кроме того, введя штрафы, вы как бы переводите ответственность за неудачу на ребенка, который должен сам решить определенные проблемы. Не стоит забывать, что отставание в определенных предметах частично является виной родителей, которым проще «откупиться» или «оштрафовать» ребенка, чем понять, что именно стоит за той или иной оценкой.

Заметьте: одна и та же тройка может быть «разной». Если ребенок ненавидит математику, то получение даже шести баллов является достижением, тогда как для гуманитария 10-11 по литературе будут нормой, ведь для такого результата не надо даже напрягаться.

Ориентация на личностный рост

Деньги приходят к тем, кто имеет востребованные и хорошо развитые навыки. Именно такой вывод должен сделать ребенок из системы оплаты оценок. Одним из способов объяснить это ученику может быть участие в конкурсах или олимпиадах, где ребенок сможет почувствовать конкуренцию, получить диплом, а иногда и выиграть призы.

Отличным примером такого мотивационного участия могут стать олимпиады от образовательной платформы «На Урок», которая сотрудничает с Comic Con Ukraine. Приняв участие в такой олимпиаде и набрав от 90 до 100 баллов, ребенок автоматически участвует в розыгрыше 100 билетов (остальные участники получают скидку 20%). Учитывая, что один билет стоит от 450 до 2000 гривен, такой приз может превзойти большинство подарков от родителей и стать заслуженной наградой для ребенка, который почувствует, что успешное обучение дает существенные бонусы.

Платит тот, кому больше надо

Когда вы вводите систему «оплаты», то для начала стоит убедиться в том, что у ребенка сформирована система ценностей, то есть он понимает, что такое взаимопомощь, поддержка, ответственность и обязанности. Поговорите со школьником о том, что некоторые вещи нужны прежде всего нам самим и платить за них никто не будет. Все должны убирать за собой, готовить, выполнять элементарные процедуры гигиены и тому подобное. То же касается и привычки учиться. Ребенок должен делать это самостоятельно, без лишних напоминаний и поощрений.

Именно поэтому не стоит платить за то, что является обязанностью. Зато поощряйте особое старание, успехи и сверхурочную работу, на которую ребенок потратил личное время.

Многие взрослые могут рассказать, что они не стали учиться лучше из-за доплаты за оценки. И это правда. Такой метод работает не для всех. Поэтому, если вы хотите испытать его в собственной семье, сначала убедитесь, что не создадите у ребенка ложное представление о межчеловеческих отношениях и о том, каким образом зарабатываются деньги.

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