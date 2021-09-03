Пориньте у світ казок та фантазій! Театр ляльок відкриває новий театральний сезон.

КЗ ТВЗК «Театр ляльок на лівому березі Дніпра» відкрив 38-й театральний сезон 2 вересня 2021 року та запрошує всіх бажаючих на перегляд вистав.

Театр ляльок розпочинає новий сезон з казки-забавки «Терем теремок», показ якої відбудеться на Літньому майданчику.

На вас чекає одна з найвідоміших казок про маленький будиночок із потішними мешканцями. Знайомі кожній дитині персонажі казки збудували цю чудову і затишну оселю спільними зусиллями. Будиночок став втіленням добра, а всі його мешканці — дружною родиною. Проте, порушити цю ідилію легко може той, хто має злі наміри. Та не слід хвилюватися! Все закінчиться добре, адже об’єднавшись разом, герої казки не лише збережуть власний дім, а й доведуть, що краще створювати, ніж руйнувати. Вистава навчає добрим та дружнім стосункам з тими, хто тебе оточує.

Куди піти з дітьми у Києві: вистави Театру ляльок прес-служба

Наші глядачі завжди з нетерпінням чекають на виставу «Мюнхгаузен». 5 вересня у вас буде можливість побачити це неймовірне дійство!

Барон Мюнхгаузен розповідає всім дурниці та байки, чи може, він той, хто завжди говорить правду..? Тонка межа, що відрізняє людину від надлюдини, адже ми самі вирішуємо, що є правдою, а що — ні. Феєричний мюзикл з філософськими підтекстами. Це зовсім нове бачення пригод головного героя: лисиця, що змогла вистрибнути зі своєї шкури, олень з деревом на голові, величезна риба, що поглинула корабель барона, прогулянки космосом та ще більше цікавинок про того, хто може більше! Ця вистава переверне ваші уявлення про світ!

Куди піти з дітьми у Києві: вистави Театру ляльок прес-служба

Також в цьому місяці ви зможете переглянути улюблену всіма виставу «Чому довгий ніс у слона». Вистава є своєрідною пародією на суспільство, що не здатне до змін. Чванливому оточенню протистоїть особа, яка прагне розвитку. Допитливість маленького невгамовного Слонятка дає йому нові знання, допомагає здобути нові навички. Виграють від цього всі: і наш допитливий малюк, і звірі, які нещодавно його кривдили. Окрім того, історія вчить обов’язково знаходити відповіді на всі свої питання, якими б безглуздими вони не здавались. Гори звернути, але обов’язково дізнатися відповідь! І, звичайно ж, буде винагорода, нехай навіть зовсім несподівана.

Вражає у виставі і незвичайне художнє вирішення – мінімалістичні умовні декорації, які дають надзвичайно великі можливості для створення ігрового простору. Також завдяки поєднанню «живих» виконавців і засобів виразності (величезних ростових ляльок та планшетної ляльки) вистава насичена динамічною дією та нестримною енергією. Вистава є переможцем у двох номінація престижної театральної премії «Київська пектораль-2016»: «Краща вистава для дітей» та «Краща сценографія».

Хто ще не бачив виставу «Пан Коцький» — запрошуємо до перегляду! Цікаво буде як дітлахам, так і дорослим, обіцяємо!

Українська народна казка для глядачів різної вікової категорії. Закручений сюжет з колоритними жартами порадує, як дітей, так і батьків! Історія Кота, якому поталанило! Добре мати в жінках хитрющу Лисицю, що робить з тебе пана, якого боїться навіть ведмідь. Заєць, Вовк, Ведмідь, Кабан – всім гуртом запросять пана Коцького на вечерю, а от чим ця вечеря закінчиться — дивіться у нашій виставі.

Куди піти з дітьми у Києві: вистави Театру ляльок прес-служба

І ще одна гарна новина — в театрі готується прем’єра вистави про Мері Попінс! Слідкуйте за новинами!

Звертаємо вашу увагу, що у театрі працює дві локації – Головна сцена театру (м. Ченігівська, вул. Миропільська, 1) і Літній маданчик (м. Лівобережна, вул. Шептицького, 1-Б). Тому до вашої уваги нижче 2 репертуари на 2 локації.

Куди піти з дітьми у Києві: вистави Театру ляльок прес-служба

Куди піти з дітьми у Києві: вистави Театру ляльок прес-служба

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