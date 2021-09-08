Семейная прогулка: Владимир Остапчук показал фото подросших детей
Шоумен показал, как проводит время с детьми.
Читайте также: Жене Владимира Остапчука сделали операциюУкраинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал сторис, на котором были запечатлены его дети от экс-жены.
Ведущий вместе с дочкой и сыном пошел на детскую площадку в школу дочери Эмилии, где играл с ними в различные игры. На кадрах дети веселились и дурачились с отцом.
Отметим, что Остапчук снимал семейную прогулку на видео и фото, после чего делился в своей социальной сети с подписчиками.
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