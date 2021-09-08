Шоумен показал, как проводит время с детьми.

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Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал сторис, на котором были запечатлены его дети от экс-жены.

Ведущий вместе с дочкой и сыном пошел на детскую площадку в школу дочери Эмилии, где играл с ними в различные игры. На кадрах дети веселились и дурачились с отцом.

Отметим, что Остапчук снимал семейную прогулку на видео и фото, после чего делился в своей социальной сети с подписчиками.

Владимир Остапчук с детьми instagram.com/vova_ostapchuk

Сын Владимира Остапчука instagram.com/vova_ostapchuk

Дочка Владимира Остапчука instagram.com/vova_ostapchuk

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