Кристина Остапчук перенесла хирургическое вмешательство.

Супруга шоумена и ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук заставила изрядно понервничать своих подписчиков. 6 сентября в Инстаграм в разделе Сторис она обнародовала кадр с больничной палаты с подписью "Друзья, я проснулась. Спасибо тебе, Господь".

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Позже Кристина опубликовала еще несколько видео, в которых объяснила, что она впервые в жизни перенесла хирургическое вмешательство. По словам Остапчук, операция была плановой и прошла прекрасно. Причину обращения к хирургу жена Остапчука не рассекретила.

"Все прошло хорошо. Спасибо Богу и моим лучшим врачам. Это моя первая операция в жизни. Конечно, волнения были, но я так благодарна небесам", - поделилась нотариус.

Кристине Остапчук сделали операцию Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию Скриншот

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