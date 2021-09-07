Супруга шоумена и ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук заставила изрядно понервничать своих подписчиков. 6 сентября в Инстаграм в разделе Сторис она обнародовала кадр с больничной палаты с подписью "Друзья, я проснулась. Спасибо тебе, Господь". 

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Позже Кристина опубликовала еще несколько видео, в которых объяснила, что она впервые в жизни перенесла хирургическое вмешательство. По словам Остапчук, операция была плановой и прошла прекрасно. Причину обращения к хирургу жена Остапчука не рассекретила.

"Все прошло хорошо. Спасибо Богу и моим лучшим врачам. Это моя первая операция в жизни. Конечно, волнения были, но я так благодарна небесам", - поделилась нотариус.

Кристине Остапчук сделали операцию
Кристине Остапчук сделали операцию
Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию
Кристине Остапчук сделали операцию
Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию
Кристине Остапчук сделали операцию
Скриншот

Кристине Остапчук сделали операцию
Кристине Остапчук сделали операцию
Скриншот

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