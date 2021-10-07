Жительница Уганды родила 44 детей к 36 годам. Но теперь она не будет больше рожать

Многие люди, которые любят детей, хотят, создать большие семьи. Но о такой многочисленной семье, как у Мариам Набатанзи из Уганды вряд ли кто-то может мечтать. Женщина к 36 годам родила аж 44 ребенка! Как так вышло – читайте на Ivona.

Ранний брак и роды Мариам Набатанзи

Замужней женщиной Мариам стала довольно рано, ведь ее родители выдали замуж, когда девочке исполнилось только 13 лет. А ее муж был старше нее на целых 27 лет! Родители Мариам сказали, что это брак, но девушка не понимала, что происходит, пока не оказалась в доме своего мужа. Через год после замужества, Мариам родила первых близнецов, на следующий год – тройню, а еще через год сразу четыре малыша.

Рождения детей и сложности в браке

Практически каждый раз Мариам рожала двойню или тройню, поэтому к 36 годам ей удалось родить аж 44 детей. К сожалению, не все дети выжили, шестеро умерли еще в младенчестве. За все время Мариам родила всего два ребенка, у которых не было своей «копии», а также 6 близнецов, 4 тройни и 3 четверни.

Всю свою жизнь с юности Мариам заботится о детях, в начале брака ей приходилось следить и за детьми своего мужа от предыдущих отношений.

«У моего мужа было множество детей от прошлых отношений. Их матери были разбросаны по всей стране, так что я должна была заботиться о них», — вспоминает Мариам.

Женщина также называет своего мужа жестоким человеком, который избивал ее. А также жалуется, что он не принимает участие в процессе воспитания детей. Его участие в жизни детей чаще всего заканчивается на процессе придумывания им имен, что он часто делает по телефону. Мариам призналась, что он часто пропадает на долгое время и не появлялся месяцами, а потом исчез окончательно. Но Мариам некогда унывать, ведь ей нужно прокормить 38 детей! Самые значительные траты приносит питание. По признанию Мариам, каждый день ее большая семья съедает около 10 кг кукурузной муки, 7 кг фасоли и 4 кг сахара.

Женщина также заботится о том, чтобы все ее дети получили образование, ведь она сама была лишена такой возможности. Ее старшая дочка выучилась на медсестру, а сын — на строителя.

«Я мечтала, что все мои дети будут ходить в школу. У них разные цели: стать врачами, учителями, юристами. У меня не было возможности учиться и состояться в профессии, но я хочу, чтобы она была у них», — призналась Мариам.

Диагноз и операция

Рождение близняшек, тройняшек и даже четверняшек — большая редкость, но не для Мариам. Она обращалась к врачам с просьбой что-то сделать, чтобы у нее не было больше детей. Сначала врачи не рискнули делать операцию, потому что беспокоились за здоровье и жизнь пациентки. Но в 2019 году Мариам таки сделали операцию, и она больше не сможет иметь детей.

Доктор Чарльз Киггунду из больницы Мулаго в Уганде поставил Мариам диагноз. Он считает, что у женщины редкая предрасположенность к гиперовуляции, и за цикл у нее созревало несколько яйцеклеток. Врачи провели ей операцию по перевязке маточных труб и теперь Мариам не будет больше рожать детей.

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