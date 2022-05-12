В 2022 году вместо ВНО украинские выпускники будут сдавать Национальный мультимедийный тест. С 12 по 19 мая будут работать горячие линии, по которым участникам помогут зарегистрироваться

Война в Украине, которая началась еще зимой, 24 февраля 2024 года, с полномасштабной агрессии России, продолжается и сейчас, в конце весны. Конечно, каждый украинец верит в силы ВСУ, но мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться и летом — аккурат во время вступительной кампании 2022. Поэтому еще 24 марта Верховная Рада законопроектом № 7132 отменила ДПА (Державну підсумкову атестацію) с классическим ВНО (внешним независимым оцениванием), а вместо него МОН предложила мультипредметный тест, который будут сдавать выпускники 11-х классов школ, находящихся на подконтрольных Украине территориях.

фото: Pexels

Тест будет проходить в онлайн-формате (ВНО предусматривало бумажный формат) в специально созданных центрах для тестирования: дома пройти тест выпускник не сможет, все же придется прийти в центр. Центры будут созданы с учетом максимальной безопасности, но война есть война, и в случае воздушной тревоги выпускники отправятся в убежище, а закончить сдачу теста можно будет позже, когда ситуация улучшится. Но сдать тест смогут все желающие, особенно это важно для тех, кто будет поступать в государственные вузы на бюджет.

Читайте также: Как сохранить психику детей во время войны: советы психолога

Мультимедийный тест будет состоять из трех предметов: математика, украинский язык и история Украины. В отличие от ВНО, все три предмета будут сдаваться в один день, объединенный одним мультимедийным тестом. Все задания будут закрытого типа, что упростит и ускорит их проверку. И если при первоначальном планировании на тест МОН отводило 80, потом 90 минут, то 3 мая министр образования и науки Сергей Шкарлет изменил время, отведенное на мультимедийный тест: «Предостережения педагогов, абитуриентов и их родителей, а также реальные статистические данные прохождения тестирования убедили нас, что продолжительность теста необходимо продлить до 120 минут. Я уверен, что этот шаг поможет каждому поступить в высшее учебное заведение его мечты, показав свой самый высокий результат во время НМТ».

фото: Life Of Pix. Pexels

Национальный мультимедийный тест (НМТ) будет проходить не в один день, а в течение 15 дней, что позволит его пройти всем: если помешает воздушная тревога, тест можно будет сдать в другой день. Чтобы не было списываний, каждый день задания теста будут обновляться. Чтобы получить доступ к тесту, выпускник должен создать регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и дальше следить за обновлениями.

Чтобы облегчить эту задачу, с сегодняшнего дня, 12 мая, до 19 мая 2022 года будет работать специальная горячая линия. Сергей Шкарлет отметил: «Как сообщалось ранее, потенциальным участникам национального мультипредметного теста уже прислали сообщения с необходимыми данными для входа на свою информационную страницу. Если сообщение от Centr_ZNО не поступало, позвоните на специальную горячую линию и узнайте необходимую информацию».

Телефоны горячей линии:

+38 095 523 46 47

+38 066 680 55 28

+38 068 146 02 21

+38 068 142 05 95

Важно понимать, что операторы горячей линии будут иметь информацию только о логинах и паролях для входа на информационную страницу. Если же у вас есть другие вопросы, например, относительно регистрации на НМТ, особенностей его составления и т. д., можно позвонить в украинский (+38 095 903 95 10) или в региональные центры оценивания качества образования.

фото: Andrea Piacquadio. Pexels

Кроме того, потенциальные участники НМТ, еще не получившие или потерявшие свои логин и пароль для доступа к информационной странице, могут воспользоваться дополнительно созданным специальным сервисом «Получение доступа к информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022», где достаточно корректно заполнить поля формы. Информационная страница — важный канал коммуникации с Украинским центром оценивания качества образования. Именно здесь во второй половине мая следует обязательно подтвердить свое желание проходить НМТ и сообщить организаторам о том, в каком регионе будете находиться в июле.

Читайте также: Почему не стоит врать ребенку о войне: отвечает психолог

Накануне тестирования на информационной странице можно будет узнать дату, время и место прохождения теста, самостоятельно сформировать приглашение-пропуск, а в августе получить свои результаты. Чтобы не пропустить сообщение от УЦОКО, следует периодически заходить на свою информационную страницу, а также следить за официальными новостями. На сегодня потенциальные участники НМТ получили более 400 тыс. сообщений.