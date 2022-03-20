Во время войны правила выезда упростили, но все документы на ребенка нужны

Как вывезти ребенка за границу во время войны Getty Images

Из-за активных военных действий многие украинцы пытаются вывезти своих детей в более безопасные страны. На время военного положения в стране упростили правила вывоза детей, но некоторые требования остались. В Центре противодействия дезинформации при СНБО напомнили правила вывоза детей за границу в условиях войны.

Кто может вывозить ребенка за границу и какие документы нужны:

Вывозить ребенка за границу может один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, отчим, мачеха. Для выезда ребенка с одним из родственников необходимо предъявить документы, которые подтверждают семейные связи сопровождающего с ребенком. Например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее.

Вывезти ребенка за границу могут и не родственники. Для этого необходимо нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка. Заверить документы можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

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