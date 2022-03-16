Оптимисту на заметку: что стоит посадить в марте
Не смотря на военные действия в нашей стране, мы все равно верим в победу и мир. А значит покупаем семена, выращиваем рассаду и белим деревья. Потому что никакая война не заберет у нас дар созидания.
В начале марта можно сажать на рассаду:
- томаты, сладкий перец ранних сортов
- цветы – петунию, бегонию
- лук-порей
- баклажан
- сельдерей
- комнатные растения – глоксинию, каладиум, фуксию
- зелень – шпинат, салат, укроп
- морковь
- пекинскую и белокочанную капусту, редис
- цветы по типу анютиных глазок
- корневой сельдерей
- брокколи
- базилик
- кольраби
- примулу
А во второй половине марта можно начинать проращивать картофель, высаживать на рассаду кабачки, паттисоны и тыкву, работать с кустами и деревьями в саду.
Когда высаживать рассаду
Ранней весной, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур – сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все они хорошо переносят легкие заморозки. Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим ее нужно обильно поливать, чтобы снизить повреждение корневой системы.