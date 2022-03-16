В начале марта можно сажать на рассаду:

  • томаты, сладкий перец ранних сортов
  • цветы – петунию, бегонию
  • лук-порей
  • баклажан
  • сельдерей
  • комнатные растения – глоксинию, каладиум, фуксию
  • зелень – шпинат, салат, укроп
  • морковь

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

  • пекинскую и белокочанную капусту, редис
  • цветы по типу анютиных глазок
  • корневой сельдерей
  • брокколи
  • базилик
  • кольраби
  • примулу

А во второй половине марта можно начинать проращивать картофель, высаживать на рассаду кабачки, паттисоны и тыкву, работать с кустами и деревьями в саду.

Когда высаживать рассаду

Ранней весной, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур – сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все они хорошо переносят легкие заморозки. Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим ее нужно обильно поливать, чтобы снизить повреждение корневой системы.

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