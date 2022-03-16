Не смотря на военные действия в нашей стране, мы все равно верим в победу и мир. А значит покупаем семена, выращиваем рассаду и белим деревья. Потому что никакая война не заберет у нас дар созидания.

В начале марта можно сажать на рассаду:

томаты, сладкий перец ранних сортов

цветы – петунию, бегонию

лук-порей

баклажан

сельдерей

комнатные растения – глоксинию, каладиум, фуксию

зелень – шпинат, салат, укроп

морковь

Фото: pixabay.com

пекинскую и белокочанную капусту, редис

цветы по типу анютиных глазок

корневой сельдерей

брокколи

базилик

кольраби

примулу

А во второй половине марта можно начинать проращивать картофель, высаживать на рассаду кабачки, паттисоны и тыкву, работать с кустами и деревьями в саду.

Когда высаживать рассаду

Ранней весной, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур – сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все они хорошо переносят легкие заморозки. Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим ее нужно обильно поливать, чтобы снизить повреждение корневой системы.