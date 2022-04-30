Весна – пора натхнення душі та кохання. І якщо останнє – це справа виключно індивідуально, то з натхненням все набагато простіше! Ми підібрали пронизливи віршу про весну

Для душі: весна у віршах українських письменників

В нашій країні весна у цьому року кривава.. Росийська навала відібрала у українців мир, але українці - нація незламна й може навіть в самі лихи години милуватися красивим та надихатися неповторному українською поезією. Ми зібрали декілька красивих віршив про весну відомих поетів й, розпочнемо з самого відомого вірша неперевершеної Лесі Украіни

Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзвінку, голосну

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.



Юрко Іздрик

...весна пробивається золотом

лишає на дереві плями

вкриває імлою скло

вона авітамінозна

проте уперта мов трактор

і репається насіння

і вгору жене хлорофіл

як ми поведемося – хтозна

бо в кожного є ризик-фактор

і завше є фактор іскріння...

До мого вікна

Підійшла весна.

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло...

Для душі: весна у віршах українських письменників

Ліна Костенко

Дощі програють по городах гаму.

Трусне зелені кучері весна.

Педалі днів натисне під ногами -

і заспіває пташка голосна.

Засяють ночі зорями жасминно.

А срібний дощ підніме жалюзі -

півонії, рожеві, як фламінго,

стоять в городі на одній нозі.

Весна, весна! Яка блакить,

який кругом прозор!

Садками ходить брунькоцвіт,

а в небі — злотозор...

Для душі: весна у віршах українських письменників

Юрій Андрухович

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Весна виникала, де тільки могла:

трава на фронтонах, дощі і сухоти,

і тепла бруківка. Весна була зла.

Блукаючі танки і рештки піхоти

вертались nach Osten.

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада.

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе —

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море..

Для душі: весна у віршах українських письменників

Василь Стус

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Весна! весна! — від поночі до рання.

Весна — в вікно, на дах, на капелюх,

весна в колючі воронові гнізда,

весна на кригу і від берегів —

на течію, на вир, на чорториї

весна правує серцем, як веслом,

весна збігає і збігають роки,

вже й вечори попереду біжать.

Знов весна і знов надії

В серці хворім оживають,

Знов мене колишуть мрії,

Сни про щастя навівають.

Весна красна! любі мрії!

Сни мої щасливі!

Я люблю вас, хоч і знаю,

Що ви всі зрадливі….

Для душі: весна у віршах українських письменників

Сергій Жадан

Прийде весна, говорили вони,

кинемо все й поїдемо звідси.

Заходячи в ніч, як у власні сни,

дістанемось її глибини.

Відстань? Що таке, зрештою, відстань.

Дмитро Павличко

Дівчино, дівчино, де твої крильця?

Небо весняне в сяйві іскриться.

Чи не пора нам летіти, маленька,

В ярій пшениці шукати гнізденька?

Буде в колоссі воно, як у сонці,

Буде гойдаться в моїй колисоньці,

Я ж над тобою спинюся в блакиті,

Співи свої розпочну дзвонковиті.

Всі літаки, всі літаючі блюдця,

Всі вертольоти круг мене зберуться.

– Слухайте, – скажуть залізні і ниці, –

Жайвір співає для жайворониці!

Дивись відео, як напам'ять читають вірш Ліни Костенко:

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