Якщо ви бажаєте якнайкраще удобрити сад та город, допоможе вам у цьому пале листя

Компост

Якщо додати опале листя перемішати із компостом та лишити на деякий час, то у ви отримаєте корисне добриво, яке живитиме ваш город.

Кімнатні рослини

До ґрунту кімнатних рослин можна додавати опале листя, воно живитиме їх.

Будиночок для їжачків

Їжачки дуже корисні тварини, адже вони їдять комах та гусеней, що шкодять рослинам. Якщо залишити купу листя на ділянці – це привабить їжаків, які у свою чергу знищуватимуть комах.

Газон

Опале листя стане гарним добривом для газону. Розкладіть його по газону та пройдіться газонокосаркою. Така дія удобрить ґрунт та наповнить його киснем.