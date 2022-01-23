Какой чай стоит выпить, если хотите заснуть как можно быстрее?

Чай из мелиссы

Это растение из семейства мятных встречается во всем мире. Листья мелиссы используются в ароматерапии, а также их сушат и заваривают как чай. Ароматная трава с запахом цитрусовых еще со времен средневековья использовалась как антистрессовое средство.

Ромашковый чай

Ромашковый чай freepik.com

Чай из ромашки — не только натуральный способ избавиться от беспокойства, но и он эффективен в случае бессонницы. Успокаивающее действие этого чая объясняется наличием антиоксиданта апигенина, который отвечает за связь с рецепторами мозга, уменьшающими беспокойство.

Лавандовый чай

Лаванда наделана не только ароматным, но и успокаивающим запахом. Чай из маленьких пурпурных бутонов лаванды поможет успокоить нервы и улучшить сон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: