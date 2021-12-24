Это сложно, но возможно

Украинцы уже в предвкушении праздничных выходных: 24 декабря христиане западного обряда празднуют Рождественский сочельник, через неделю Новый год, а затем Рождество у православных. В такой череде праздников и застолий сложно сохранить форму и не нанести вред организму, но возможно. Ivona собрала советы, которые помогут вам не переедать во время семейных застолий и не напиваться. Главное – самоконтроль.

Как подготовить организм к зимним праздникам:

Откажитесь от диет и старайтесь питаться правильно постоянно. Стремясь привести себя в форму, многие украинки садятся на экспресс-диеты перед праздниками, а после – жалуются на набранные лишние килограммы. После голодания велик шанс с лихвой компенсировать потерянные килограммы, и даже заполучить проблемы с желудком. Научитесь останавливаться во время еды, если уже наелись. Да, на новогоднем столе много вкусностей, но не забывайте прислушиваться к своему организму и чувствовать, когда вы уже насытились. Добавьте в рацион овощей и фруктов. Плюсов от регулярного употребления овощей и фруктов масса: они улучшают работу всех органов, укрепляют иммунитет, снижают общую калорийность порций. Кстати, именно с овощей и фруктов нужно начинать новогодний вечер, поскольку они утолят голод, но помогут не переесть. Добавьте цельнозерновые продукты и откажитесь от «пустых» калорий. Цельнозерновые продукты – отличная замена выпечке, белому хлебу или макаронным изделиям. А отказываться стоит от фастфуда, сладостей, переработанного мяса (консервы, сосиски, колбаса) – продуктов, имеющих мало питательных веществ. Включите в рацион продукты, полезные для печени: жирную рыбу, рыбий жир, орехи, авокадо, грейпфрут, виноград, чернику и клюкву.

Как правильно пить, чтобы не напиться

Есть несколько рекомендаций, как пить за новогодним столом, чтобы не перепить и не напиться. Во-первых, стоит хорошо закусывать - так алкоголь будет медленнее всасываться в кровь. Во-вторых, не смешивайте разные напитки и не пейте больше одного бокала в час (180 мл для вин, 360 мл – для пива и 30 мл крепкого алкоголя). В-третьих, не забывайте употреблять воду после каждого бокала алкоголя.

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