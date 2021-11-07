Заморозка — отличный способ сохранить на будущее продукты, которых оказалось в избытке. Но не всякую еду можно подвергать воздействию низких температур. Эти продукты лучше съесть в свежем виде — и вот почему

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать Pinterest

Молоко и молочные продукты

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Если вы в будущем планируете пить молоко или добавлять его в кофе, то заморозка — не самая удачная идея. Напиток полностью поменяет текстуру, став неоднородным и комковатым. Аналогичным образом преображаются и другие молочные продукты: йогурт, сметана, майонез. При заморозке они расслаиваются и становятся непригодными в пищу.

Молочные продукты Pinterest

Сырые овощи и фрукты

На самом деле, большинство овощей и фруктов для заморозки не подходят. В эту категорию преимущественно входят продукты в высоким содержанием воды — огурцы, картофель, помидоры, кабачки, баклажаны, яблоки, груши и некоторые другие. В условиях низких температур жидкость внутри них кристаллизуется. После размораживания эти овощи и фрукты превратятся в несъедобное водянистое пюре.

Консервы

Тут все очень просто. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. Это может привести к деформации и даже взрыву банки. Убирать придется долго!

Сыр

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Такие ситуации происходят нечасто, но, если вы вдруг решили положить излишки твердого сыра в морозилку, остановитесь! После размораживания продукт приобретет рыхлую текстуру и быстро начнет рассыпаться на кусочки. С мягкими сырами может возникнуть другая проблема. В них содержится много жидкости, которая при минусовой температуре кристаллизуется, лишая сыр гладкости и однородности.

Сыр Pinterest

Готовая еда в панировке

Соблазн заранее приготовить еду на неделю и заморозить ее, конечно, велик, но результат может вас разочаровать — особенно, если вы обжариваете продукты в панировке. Хрустящая корочка при размораживании превратится в неприглядного вида кашу — и блюдо будет испорчено.

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