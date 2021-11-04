Новый выход модели

Читайте также: Добавьте красок: осенью нам всем нужен яркий свитер, как у Жизель Оливейры

Факт остается фактом — модные тренды нулевых стремительно возвращаются к нам. Это касается и низкой посадки. Уже сейчас это доказывают и дизайнеры, и модные инфлюенсеры, и звезды стритстайла. Белла Хадид — главный любитель стилистики 90-х и одна из тех, кто демонстрирует вернувшийся тренд на практике.

Белла Хадид Getty Images

Модель выбрала классические голубые джинсы свободного кроя с низкой посадкой. Носит она их без ремня, подчеркивая их особенность. Прекрасным дополнением к образу стала укороченная белая футболка с контрастной окантовкой по краям и олимпийка с капюшоном молочного оттенка.

Белла Хадид Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: