Эффектный выход королевы Ри

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Зеленый — главный цвет текущего и будущего сезонов. И если летом и осенью мы носили изумрудно-зеленый, то следующей весной дизайнеры предлагают переключиться на еще более яркие и насыщенные оттенки зеленого — лаймовый и салатовый. Рианна, конечно, хорошо осведомлена о последних модных трендах и предлагает внедрять эти оттенки в образы уже сейчас.

Рианна Getty Images

33-летняя звезда была замечена выходящей из одного из ресторанов Нью-Йорка. Певица была в длинном лаймовом пальто классического кроя, надетом поверх черного тотал лука с блестящими джинсами в пол и топом. Образ завершали салатовые перчатки, темные очки с массивной оправой и многослойное ожерелье.

Рианна Getty Images

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