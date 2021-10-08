Эксперты рассказали, почему дорожают продукты

Украина, как и любая крупная страна Европы очень зависит от мировых цен на продукты питания. И, если они, согласно данным , по сравнению с сентябрем прошлого года цены продукты питания выросли на 32%. По мнению экспертов, это связано с повышенным спросом на пшеницу и пальмовое масло. Но, если второй продукт украинцы употребляют лишь уже в готовых товарах (т.е. мы ощутим подорожание непосредственно в готовых продуктах), то пшеница – это хлеб, который влюбят в каждой семье. Поэтому не исключено, что цена на муку вырастет и в нашей рознице, сегодня ее можно купить от 17 до 25 грн/кг. Кроме пшеницы подорожал в мире рис, а вот кукуруза в мире не дорожает, что связано с ее хорошим урожаем в США и Украине.

Мука - самый ходовой продукт

Стоит подумать и о запасах растительного масло, которое подорожало в мире на 60% в сравнение с сентябрём 2020 года. Скачок цен на самое ходовое подсолнечное масло украинцы ощутили еще в начале лета, и, несмотря на собранный урожай, оно может дорожать. Сегодня литр любимого украинцами можно купить от 40 до 65 грн.

Растительное масло дорожает все время

Впрочем, поднимается в мире цена и на молочные продукты и сахар, а вот мясо не так стремительно дорожает. Хотя, каждый украинец ощутил подорожание за год, в мире же это составило 26,4%. Правда, дорожает говядина, баранина, а вот птицы в мире много. Свинина востребована в таких странах как Украина и наши ближайшие соседи, в то время, как Китай и Европа переходят на более диетические виды мяса.

В целом же рост цен на продукты на мировых рынках говорит о том, что и нам следуют на всякий случай сделать небольшие запасы денег или продуктов.