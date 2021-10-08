Украина, как и любая крупная страна Европы очень зависит от мировых цен на продукты питания. И, если они, согласно данным , по сравнению с сентябрем прошлого года цены продукты питания выросли на 32%. По мнению экспертов, это связано с повышенным спросом на пшеницу и пальмовое масло. Но, если второй продукт украинцы употребляют лишь уже в готовых товарах (т.е. мы ощутим подорожание непосредственно в готовых продуктах), то пшеница – это хлеб, который влюбят в каждой семье.  Поэтому не исключено, что цена на муку вырастет и в нашей рознице, сегодня ее можно купить от 17 до 25 грн/кг. Кроме пшеницы подорожал в мире рис, а вот кукуруза в мире не дорожает, что связано с ее хорошим урожаем в США и Украине.

Мука - самый ходовой продукт
Мука - самый ходовой продукт

Стоит подумать и о запасах растительного масло, которое подорожало в мире на 60% в сравнение с сентябрём 2020 года. Скачок цен на самое ходовое подсолнечное масло украинцы ощутили еще в начале лета, и, несмотря на собранный урожай, оно может дорожать. Сегодня литр любимого украинцами можно купить от 40 до 65 грн. 

Растительное масло дорожает все время
Растительное масло дорожает все время

Впрочем, поднимается в мире цена и на молочные продукты и сахар, а вот мясо не так стремительно дорожает. Хотя, каждый украинец ощутил подорожание за год, в мире же это составило 26,4%. Правда, дорожает говядина, баранина, а вот птицы в мире много. Свинина востребована в таких странах как Украина и наши ближайшие соседи, в то время, как Китай и Европа переходят на более диетические виды мяса.

В целом же рост цен на продукты на мировых рынках говорит о том, что и нам следуют на всякий случай сделать небольшие запасы денег или продуктов.

Время делать запасы
Время делать запасы