Неприятные последствия

Пить больше четырех чашек кофе в день

Читайте также: Какие продукты лучше не есть на завтрак

Кофе Pinterest

Пить растворимый кофе

Помимо расстройства сна, чрезмерное потребление кофеина может вызвать нагрузку на сердце и нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также повысить артериальное давление и привести к обезвоживанию организма, чреватому дальнейшими неблагоприятными для здоровья последствиями — например, снижением иммунитета.

При изготовлении растворимого кофе производители часто добавляют в него сухое молоко, сахар, ароматизаторы и другие добавки для более насыщенного вкуса. Полезных свойств у растворимого кофе гораздо меньше, чем вредных. В нем содержится больше кофеина, нежели в натуральных зернах, и частое потребление такого кофе может быстрее вызвать зависимость. Кроме того, в состав растворимого кофе входит хлорогеновая кислота, которая оказывает негативное воздействие на работу сердца.

Употреблять нефильтрованный кофе

Читайте также: Лишняя вода: 6 продуктов, которые снимают отеки

Кофе Pinterest

Пить кофе на голодный желудок

Нефильтрованный кофе — особенно если во время его приготовления кофейная гуща слишком долго оставалась в горячей воде, — содержит в себе вещества, повышающие уровень плохого холестерина. Лучше свести его употребление к минимуму или и вовсе перейти на полезный фильтр-кофе — по результатам исследований, умеренное употребление такого кофе сокращает риск смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованиям, кофе до приема завтрака может повысить уровень сахара в крови и к тому же привести к обострению и развитию хронических заболеваний пищеварительной системы, таких как гастрит или язва. Пить кофе сразу после еды тоже не лучшая идея, поскольку в этом случае он может навредить пищеварительному процессу и вызвать кишечный дисбаланс. Наиболее оптимальное решение — пить кофе спустя час после приема пищи.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: