Рассказываем, выбор каких продуктов — не самая лучшая идея для завтрака

Вафли и блины

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Фруктовый сок

Панкейки, вафли, оладья, блины — эти варианты завтраков очень популярны не только дома, но и в ресторанах. Мука, яйца, сахар и молоко — все это содержится в таких лакомствах, которые хоть и готовятся по-разному, но их суть едина. Эту выпечку часто поливают сиропом или вареньем — надо ли говорить, что каким бы не было название, речь всегда идет об изобилии сахара?

Зачастую пакетированные соки содержат мало сока, но много сахара или кукурузного сиропа с повышенным содержанием фруктозы. Удивительно, но даже 100% фруктовый сок означает сахар в приличных количествах. Фруктовый сок менее вреден, чем газированные напитки, но и о пользе здесь речи не идет.

Хлопья

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Тост с маслом

Многие уверены, что хлопья на завтрак — оптимальный выбор для детей и взрослых. Увы, это не так. На упаковках пишут, что в составе есть цельнозерновые продукты, а сами злаки служат источником многих питательных веществ, включая железо и витамин А. Это действительно так, но спешим вас разочаровать — такие злаки подвергаются переработкам и в итоге содержат лишь немного цельного зерна.

Звучит довольно аппетитно и даже полезно — если только и здесь нет сахара. Кроме этого, все зависит от самого хлеба: точнее, муки, из которой он был приготовлен. А в масле часто присутствуют трансжиры — самые вредные жиры, которые только существуют. Вывод один: стоит внимательнее читать состав даже самых привычных продуктов.

Сладкий йогурт

Белый греческий йогурт из цельного молока с щепоткой ягод сверху — прекрасный вариант. Однако этого нельзя сказать о сладком фруктовом йогурте из супермаркета. На самом деле здесь порой содержится больше сахара, чем в мороженом.

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