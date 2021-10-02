Вафли и блины

Читайте также: Лишняя вода: 6 продуктов, которые снимают отеки

Панкейки, вафли, оладья, блины — эти варианты завтраков очень популярны не только дома, но и в ресторанах. Мука, яйца, сахар и молоко — все это содержится в таких лакомствах, которые хоть и готовятся по-разному, но их суть едина. Эту выпечку часто поливают сиропом или вареньем — надо ли говорить, что каким бы не было название, речь всегда идет об изобилии сахара?
Вафли
Вафли
Pinterest

Фруктовый сок

Зачастую пакетированные соки содержат мало сока, но много сахара или кукурузного сиропа с повышенным содержанием фруктозы. Удивительно, но даже 100% фруктовый сок означает сахар в приличных количествах. Фруктовый сок менее вреден, чем газированные напитки, но и о пользе здесь речи не идет. 

Хлопья

Читайте также: 5 продуктов для здоровья почек

Многие уверены, что хлопья на завтрак — оптимальный выбор для детей и взрослых. Увы, это не так. На упаковках пишут, что в составе есть цельнозерновые продукты, а сами злаки служат источником многих питательных веществ, включая железо и витамин А. Это действительно так, но спешим вас разочаровать — такие злаки подвергаются переработкам и в итоге содержат лишь немного цельного зерна.
Хлопья
Хлопья
Pinterest

Тост с маслом

Звучит довольно аппетитно и даже полезно — если только и здесь нет сахара. Кроме этого, все зависит от самого хлеба: точнее, муки, из которой он был приготовлен. А в масле часто присутствуют трансжиры — самые вредные жиры, которые только существуют. Вывод один: стоит внимательнее читать состав даже самых привычных продуктов. 

Сладкий йогурт

Белый греческий йогурт из цельного молока с щепоткой ягод сверху — прекрасный вариант. Однако этого нельзя сказать о сладком фруктовом йогурте из супермаркета. На самом деле здесь порой содержится больше сахара, чем в мороженом. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona: