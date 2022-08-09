Для большинства украинцев укус шершня — неприятный случай, но для некоторых он несет реальную угрозу

Многие любят лето за теплую солнечную погоду и отпуск, другие же, наоборот, жалуются на жару и жалящих насекомых. Действительно, летом получить укус осы, пчелы, шершня проще простого. Что же делать, если вас укусил шершень, какие симптомы могут возникнуть и для кого укус особенно опасен.

Укус шершня: чем опасен

Для здоровых людей укус шершня не опасен, только неприятен, ведь он довольно болезненный. Хотя некоторым может действительно не поздоровиться, ведь укус может привести к удушью, анафилактическому шоку и даже смерти. Так, в конце июля 2022 года врачи на Закарпатье заявили, что от укусов шершня умерли два мужчины еще до приезда скорой помощи. Для кого же укус шершня очень опасен? Для тех, у кого есть аллергия на укусы насекомых, астма, в случае если шершень ужалил в шею, грудную клетку или лицо (возможен отек органов дыхания), а также если человека укусили сразу несколько шершней.

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Укус шершня: симптомы и первая помощь

Симптомы при укусе шершня делятся на легкие и тяжелые. К легким относятся: покраснение и отек на месте укуса, сильная боль, зуд. В сложных случаях симптомы после укуса могут быть следующими: головокружение, затруднение дыхания, тошнота и рвота, судороги, тахикардия, анафилактический шок.

Первая помощь после укуса шершня:

Достаньте жало пинцетом, если оно осталось в ране. Продезинфицируйте место укуса перекисью водорода или промойте водой с мылом. Приложите к ране что-то холодное, так яд будет медленнее распространяться по крови. Примите антигистаминное средство и пейте много жидкости.

После укуса шершня несколько дней нельзя употреблять алкоголь, поскольку он способствует отекам. Если у человека наблюдаются тяжелые симптомы, вызовите скорую. Людям с аллергией на укусы животных нужно ввести в мышцу эпинефрин.

Правила поведения рядом с шершнями

Как правило, шершни не жалят без причины. Агрессию могут вызвать прикосновения к насекомым или их гнезду. Не употребляйте сладкие продукты и напитки близко к месту обитания шершней, поскольку они могут захотеть разделить с вами трапезу. Если шершень залетел в квартиру, постарайтесь его выгнать, а если рядом с вашим домом есть гнездо шершней — лучше вызвать дезинсекторов.

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